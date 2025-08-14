Por esto República Dominicana tendrá el mejor relevo del Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Actualmente los serpentineros dominicanos han ganado cada vez más protagonismo, no solo por contar con grandes abridores como Christopher Sánchez (quien posee la cuarta mejor efectividad de MLB), Freddy Peralta y Framber Valdez, sino por lo dominante de sus relevistas.

Tal es el caso de Jhoan Durán (Filis de Filadelfia), Randy Rodríguez (Gigantes de San Francisco), Bryan Abreu y Abner Uribe (Cerveceros de Milwaukee), quienes representan a la nueva generación de brazos frescos cuyo aporte en el bullpen es invaluable.

Juventud y experiencia

Entre los cuatro lanzadores mencionados previamente, ninguno de ellos es mayor de 28 años, caso de Abreu, que disputa su séptima temporada con Astros de Houston y fue parte del título de Serie Mundial en el 2022.

Cabe destacar que, entre todos ellos, Rodríguez posee el más bajo porcentaje de carreras limpias con 1.51, en 47.2 innings lanzados; sin embargo, Bryan Abreu lidera en cantidad de ponches con 79 en 54 entradas completas.

Camilo Doval complementa este grupo de jóvenes, siendo parte importante del relevo de Gigantes de San Francisco, habiendo actuado durante 50.2 episodios, 53 ponches, 15 juegos salvados.

Asimismo, los experimentados Carlos Estévez (2.81 efectividad, 51.1 innings, 42 abanicados), quien es segundo en salvamentos en Grandes Ligas; Gregory Soto (3.35 ERA, 43 IP, 50 K) y Emmanuel Clase (3.23 ERA, 47.1 IP, 47 K y 24 salvamentos) también complementan este sólido grupo.