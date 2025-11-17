Jinete venezolano está a tiro de conseguir 100 victorias en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El jinete venezolano Ismeiro Villalobos se encuentra en plena consolidación de su carrera en Estados Unidos, donde ya cumple su cuarta temporada con un desempeño notable. A lo largo de este tiempo, ha mostrado una progresión constante, logrando sus mejores números hasta la fecha.

Su esfuerzo y dedicación se vieron reflejados en junio pasado, cuando alcanzó un hito importante al obtener su primer título en suelo norteamericano, coronándose campeón del spring meet en el prestigioso hipódromo de Laurel Park. Este logro no solo subraya su talento, sino que también representa un reconocimiento a su trabajo arduo y constante en un entorno competitivo.

Laurel Park: Ismeiro Villalobos cerca a las 100 victorias

Aunque durante el pasado fin de semana no pudo sumar victorias en Laurel Park, Villalobos mantiene una agenda activa y prometedora para esta semana, en la que tiene programados cuatro compromisos en el mismo circuito ubicado en el centro de Estados Unidos.

Con estas oportunidades, el joven jinete venezolano tiene la posibilidad de acercarse a la cifra redonda de cien triunfos desde que llegó a estas tierras, un número significativo que reafirma su crecimiento y consolidación en el hipismo estadounidense.

El calendario de Villalobos para esta semana inicia el viernes 21 de noviembre, cuando tomará las riendas de Kiss Me Mo en la sexta carrera, representando al entrenador Kerry Hohlbein. Más tarde, en la octava carrera del mismo día, montará a The Magic Ofmovies para el entrenador Michael Trombetta.

El sábado, el jinete tendrá dos montas adicionales: Bigdaddysboy en la cuarta carrera, bajo la preparación del entrenador Robert Gambert, y Honor Thy Cookie en la quinta carrera, nuevamente para Michael Trombetta. Estas presentaciones reflejan la confianza que varios entrenadores depositan en su experiencia y habilidad, lo que augura una semana llena de oportunidades para seguir sumando éxitos en su carrera.

Villalobos, en el presente meeting, suma 12 victorias y se ubica en el top 10 de la competición.