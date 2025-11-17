Venezolanos arrasaron en el Sunshine Meet tras ganar ocho carreras en la cartelera

Suscríbete a nuestros canales

El sábado, en el hipódromo de Gulfstream Park, se desarrolló una jornada que incluyó once competencias y un stakes valorados en $75.000. Los jinetes y entrenadores de Venezuela demostraron sus mejores destrezas y condiciones para conseguir impresionantes victorias en la cartelera correspondiente, sobresaliendo con ocho victorias en el segundo día de penúltima semana del Sunshine Meet, que es el preludio del mejor mitin invernal en Estados Unidos, como lo es el Championship Meet, que tendrá comienzo a partir la última semana de los corrientes.

Fueron ocho victorias para los venezolanos en Gulfstream Park

La fiesta de ganadores la comenzó el entrenador venezolano. José Francisco D’Angelo, quien formó yunta con el borinqueño Edgard Zayas, quien vistió los colores de P and G Stable, que aprovechó la línea interna para llevarse la victoria en crono de 105 para 1.664 metros. En la taquilla dejó un pago de $3.00 a ganador.

En la segunda de la jornada, el entrenador venezolano Victor Barboza Jr., se combinó con su coterráneo Emisael Jaramillo, para visitar el parque de vencedores con la yegua Julee’s Legacy tiempo de la carrera fue de 71,2 para 1.200 metros en pista de arena.

Emisael Jaramillo, repitió victoria sobre Excuses en la tercera de la jornada para el entrenador Amador Merei Sánchez, sobre cual demostró todas sus cualidades para no dar tregua y ganar muy fácil en los metros finales. El ganador abonó en la taquilla $5,80 a ganador y un crono de 101”3 para 1.664 metros en pista sintética.

En la cuarta carrera de la jornada el entrenador venezolano Ronald Coy, continuó su ruta ganadora para llevar al triunfo al ejemplar Accelerate Me, con el entrenador José Morelos, que dejó crono de 99”3 para la clásica milla y generó un pago de $3.80 a ganador.

José Francisco D’Angelo, consiguió la segunda victoria de la tarde en la quinta de la cartelera con el ejemplar selectivo Vuela Paloma. Esta prueba se corrió en crono de 56.2 para 1.000 metros en pista sintética. En la taquilla generó un pago de $4.40 a ganador.

En la séptima de la cartelera llegó la victoria para Marcos Meneses, en un Claiming valorado en $27.000, con el caballo Clear Destination, presentado por Nicholas Palmer, con un pago excelente de $17.40 a ganador, $8.20 a placé y $5.80 a show. El ganador dejó crono de 102”4 para 1.664 metros en pista sintética.

En la octava de la jornada la yunta venezolana de Víctor Barboza Jr., y Emisael Jaramillo, se combinaron para visitar el parque de vencedores sobre Blame Yasself, que significó la segunda victoria para el trainer y para el muchacho de la película su tercera victoria. El crono fue de 85”2 para 1.400 metros.

Emisael Jaramillo coronó su “Grand Slam” de la tarde en Gulfstream Park, encima del ejemplar Takecareogbusiness, con pago sopresivo de $19,40 a ganador en la taquilla. Esta prueba se corrió en crono de 63” para 1.100 metros en tapeta.

Ronal Coy, entre tanto sumó el doblete de la tarde con el ejemplar I Love Venezuela, con la monta del Boricua Edwin González, en distancia de 1.664 metros con registro de 100”1. La ganadora abonó en la taquilla $9,20 a ganador.

Este viernes, continúa la emoción con un triple programa con la disputa de la última semana del Sunshine Meet en Gulfstream Park, circuito ubicado en Hallandale Beach, Florida. Para dar paso al mejor meeting de invierno que se corre en Estados Unidos de Nortamérica, como lo es; el Championship Meet.