¡Noticia lamentable! Yoqueta nieta del entrenador de la Copa Melbourne está en coma inducido

La joven jinete perteneciente a una de las familias más famosas del turf neozelandés permanece en coma inducido tras una caída durante una carrera en el hipódromo de Arawa Park este domingo. Bailey Rogerson se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Waikato tras caer de su caballo Mandolo en la sexta carrera de la reunión de Arawa Park.

La yoqueta de 22 años, Bailey Rogerson tiene una fractura de cráneo y la posibilidad de al menos otro hueso roto y fue puesto en coma inducido para ayudar con la inflamación asociada con una posible hemorragia cerebral. Rogerson es nieta del legendario entrenador Graeme Rogerson y su madre, Michelle Northcott, también ha sido jinete y conductora amateur de carreras de arneses.

“Michelle no se ha separado de Bailey desde que sucedió”, dijo Rogerson al Herald.

“Ella está en coma inducido, pero intentarán despertarla hoy.”

“Tiene una fractura en el cráneo y también podría tener un hueso roto en la zona del cuello, pero aún no han podido hacerle una radiografía para comprobarlo.”

“Pero tiene movilidad en sus extremidades, así que eso es una buena noticia.

“Hoy sabremos más cuando salga del coma y, obviamente, todos estamos muy preocupados. Pero ella es muy fuerte.

“Monta muchos caballos que a menudo no pueden ganar porque acepta montar caballos que otros no quieren; simplemente le encanta montar.”

Rogerson, sufrió la rodada luego que el jinete francés Corentin Berge, quien recientemente comenzó a competir en Nueva Zelanda, se moviera y bloqueara al caballo de Rogerson a 400 metros de la meta, por lo que produjo la rodada.

El jinete francés Corentin Berge, que montaba a In A Pickle, ha recibido una suspensión de cuatro semanas después de permitir que su caballo interfiriera con el caballo de Rogerson.

Rogerson había registrado previamente una victoria en la tarjeta, elevando su cuenta de carrera a 58 en total y tres en la temporada.