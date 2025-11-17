Se complica aún más el tercer meeting de entrenadores en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador Carlos Radelli se erigió como la figura más destacada de la jornada. Radelli vivió una maravillosa tarde dominical donde presentó nueve ejemplares y logró la hazaña de conquistar cinco victorias, un récord personal que consolida su posición en la élite.

Efectivamente una nueva jornada de carreras reunió una vez más a los amantes de las carreras de caballos que pudieron disfrutar de 13 carreras que incluyó cuatro selectivas, un 5y6 marcado en esta ocasión por abonar excelentes dividendos motivado a lo pareja de las carreras.

Empate en la estadística: La Rinconada Meeting

Radelli firmó una jornada dominical espectacular, al lograr una "manita" de cinco victorias con los ejemplares Solana, Princesa Crossover, Milagros del Valle (USA), Rebelde del Valle y El Relámpago. Este dominio le permitió igualar el liderato de la estadística, ya que Gabriel Márquez, quien ostentaba la punta, solo sumó un triunfo (Bunker). La cima de la tabla queda ahora en un emocionante y disputado empate.

(SOLANA)

(PRINCESA CROSSOVER)

(MILAGROS DEL VALLE)

(REBELDE DEL VALLE)

(EL RELÁMPAGO)

Ya cumplida once fechas de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1-Gabriel Márquez y Carlos Radelli con 13 victorias.

2-Carlos Luis Uzcátegui y Fernando Parilli Araujo con 12 victorias.

3- Ismael Martínez con 8 victorias.

4-Ramón García Mosquera, Pedro Coronil y Jorge Salvador con 5 victorias.

5-Jefferson Rivas con 4 victorias.