Jinete profesional ganador de más de 40 carreras en la temporada es multado por esta razón en La Rinconada

La tarde de este domingo 16 de noviembre del 2025 se realizó la reunión hípica número 44 de la temporada en el marco de la undécima fecha del tercer meeting del año, y tuvo una programación de 13 carreras con la disputa de cuatro pruebas selectivas que fueron ganadas por: Bunker, Melcocha (Usa), Miss Mireya y El Relámpago.

La recaudación del 5y6 nacional totalizó Bs 189.467.080,00, lo que constituye el segundo monto sellado más elevado del año, por debajo únicamente del récord histórico reciente.

La Rinconada: Ganadores multa exceso de látigo

La duodécima carrera, quinta válida se corrió el clásico “Nuestra Señora de Chiquinquirá” (Versión Machos) en distancia de 1.200 metros donde la victoria resultó ser para el ejemplar El Relámpago en magistral reaparecida, con la monta del jockey profesional Yoelbis González y cuenta con el entrenamiento de Carlos Radelli, capaz de agenciar un tiempo final de 75.1 en el recorrido y dejó un dividendo de Bs 246,04 a ganador.

El jinete profesional Robert Capriles que iba a su tercer y último compromiso de la tarde ya que en varios fue sustituido por (Mutuo Acuerdo), para esta ocasión estuvo a bordo del ejemplar importado y gran aspirante, Ekati King que arriba en la segunda casilla, una vez las autoridades ver las diferentes tomas de la carrera deciden multarlo por el uso indebido del látigo.

USO INDEBIDO DEL LÁTIGO (MULTA)

"Luego de observar la repetición de la prueba esta Junta de Comisarios pudo detectar que el jinete ROBERT CAPRILES, hace uso indebido del látigo, fustigando de manera exagerada y excesiva a su conducido EKATI KING (USA) N° 07. Esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al mencionado jinete, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento Nacional de Carreras".