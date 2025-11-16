Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 16-11-2025

Un total de 13 competencias se realizaron la tarde de este domingo 18 de abril en el óvalo de Coche

Por

Gustavo Mosqueda
Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 06:14 pm
Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 16-11-2025
Foto: Oficial INH
Suscríbete a nuestros canales

Hoy el hipódromo La Rinconada celebró la cuadragésima cuarta reunión de carreras correspondiente al tercer meeting de la temporada 2025. Se desarrollaron 13 carreras, con cuatro pruebas selectivas que fueron ganadas por:

NOTAS RELACIONADAS

 LXXVI "Clásico Antonio José de Sucre" (GI): Bunker

LXXVI "Clásico Ciudad de Caracas" (GI): Melcocha (Usa)

LX Clásico "Nuestra Señora de Chiquinquirá" (Versión Hembras): Miss Mireya

LX Clásico "Nuestra Señora de Chiquinquirá" (Versión Machos): El Relámpago

Jinete y entrenadores: La Rinconada Reunión 44 Carreras en Vivo

La presente jornada dominical consagró a cuatro jinetes como los grandes protagonistas en el hipódromo La Rinconada, destacando múltiples victorias y éxitos en las pruebas selectivas.

Jaime Lugo sumó un doblete a su impresionante récord vitalicio, que ahora asciende a 2.437 victorias. El jinete visitó el círculo de ganadores con los ejemplares Solana y Melcocha. Esta última le dio el triunfo en el prestigioso Clásico Ciudad de Caracas (Grado I).

Por su parte, Aray  también se lució con dos lauros. El jinete llevó a la victoria al potrillo Bunker en el Clásico Antonio José de Sucre (Grado I) y repitió éxito con Rebelde del Valle en la tercera válida.

El jinete Yoelbis González se unió al selecto grupo de los vencedores de clásicos. González conquistó la última prueba selectiva de la tarde, al imponerse con El Relámpago en el Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (Versión Machos), además de ganar con el ejemplar The Soldier.

Finalmente, el aprendiz Oliver Medina continuó su ascenso profesional. Medina logró un doblete al obtener la victoria con Tío Horacio y cerrar la jornada de carreras con el triunfo de Princesa Susej en la prueba de cierre.

El entrenador Carlos Radelli tuvo una jornada dominical histórica en La Rinconada, al firmar una tarde sencillamente soñada. De nueve ejemplares presentados, Radelli alcanzó la dicha de sumar cinco victorias, un récord personal que logra por primera vez en su carrera.

El preparador se tomó fotografías con los siguientes ejemplares: Solana, Princesa Crossover, Milagro del Valle (USA), Rebelde del Valle, y el ganador de una de las pruebas selectivas. El triunfo en el Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (Versión Machos), cortesía de El Relámpago, fue el más destacado de su producción.

La cosecha de cinco triunfos de Radelli intensifica la lucha por el liderato del tercer meeting de entrenadores, añadiendo una gran complicación a la tabla general de la temporada.

5y6 nacional: Recaudación Reunión 44 La Rinconada 

En esta ocasión el 5y6 nacional recolecto la suma de Bs  189.467.080,00 de los cuales Bs 26.525.391,20 fueron destinados para los que acertaron los cinco aciertos, mientras que para los afortunados ganadores con seis la cantidad a repartir fue de Bs 102.312.223,20.

 

A continuación presentamos los resultados de las 13 competencias de la jornada dominical:

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Solana (3)   53 Jaime Lugo 107,70
2 Abusiva (5)   53 J. Aray      -
3 Reysgar (4)   53 L. Mejías      -
4 Roma (2)   53 Y. González      -   
5 Arantza Victoria (1)   53 J. G. Hernández      -

Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 107,70 Place: 378,21 Exacta: 378,21 Trifecta: 759,85.

 

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Princesa Crossover (4)   51.5 Félix Márquez 73,10
2 Potenciada (8)   53 J. Lugo     -
3 La Barbie (3)   52.5 W. Véliz     -
4 Princesa Julie(5)   53 J. Aranguren     -
5 Chiquinquireña (PAN) (1)   52 O. Medina     -

Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 73,10 Place: 72,88 y 58,85. Exacta: 126,26. Trifecta: 216,59. Superfecta: 279,44.

 

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 The Soldier (3)   54.5 Yoelbis González 86,11
2 Drako (4)   53.5 J. Aray       -
3 Noqueador (1)   53 J. A. Rivero       -
4 Barbasco (5)   52 K. Aray     -
5 Odín (2)   53 R. Capriles     -

Entrenador: Rodolfo Fernández. Ganador: 86,11 Place: 55,00 y 174,91. Exacta: 443,41. Trifecta: 880,33. Superfecta: 4.801,24.

 

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86.3

LXXIV Clásico "Antonio José de Sucre" (GI)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Bunker (2)   53 Jhonathan Aray 56,76
2 Star White (1)   53 J. Lugo     -
3 Pontevecchio (4)   53 J.C. Rodríguez.     -
4 El Providencial (5)   53 H. Medina     -
5 Egiogbe (USA) (3)   56 L. Reyes. B     -

Entrenador: Gabriel Márquez Ganador: 56.76 Exacta: 126.76 Trifecta: 320.47

 

QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Alfeñique (4)   53 José Alejandro Rivero 438,59
2 Doctor Rodilla (2)   53 Y. González      -
3 Zorro Viejo (USA) (7)   56 Jaime Lugo      -
4 Loom (1)   53 L. Mejías      -
5 Almendares (6)   53 H. Medina      -

Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 438,59. Place: 103,05 y 662,58. Exacta: 19.347,50. Trifecta: 21.270,81. Superfecta: Sin Aciertos.

 

SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85.2

LXXVI "Clásico Ciudad de Caracas" (GI)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Melcocha (USA) (3)   54 Jaime Lugo 186,22
2 Star of God (USA) (5)    54 J. Aray      -
3 Forever Beatriz (3)   53 H. Medina      -
4 Priyanka (1)   53 F. Quevedo      -
5 Flor de Caña (4)   53 J. A. Rivero      -

Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 186,22. Exacta: 820,98. Trifecta: 780,90.

 

SEPTIMA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72.3

LX Clásico "Nuestra Señora de Chiquinquirá" (Versión Hembras)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Miss Mireya (1)    53 Jean Carlos Rodríguez 502,68
2 Tale of May (USA) (3)    56 O. Medina      -
3 Fleet Street (USA) (5)    56 L. Reyes. B      -
4 Above The Sky (USA) (2)     56 F. Quevedo      -
5 Mi Querida Emma (4)    55 J. G. Hernández       -

Entrenador: Jefferson Rivas. Ganador: 502,68.  Exacta: 2.711,40. Trifecta: 7.997,65. Ret.: 06.

 

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Milagro del Valle (USA) (4)    54 Johan Aranguren  974,21
2 Johanakarina (11)   51 O. Medina      -
3 Mía Sophía (1)   50 L. Funez Jr.      -
4 Tinta Fina (2)   53.5 A. Finol         -
5 Tormenta Perfecta (6)   53 F. Quevedo      -

Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 974,21. Place: 311,98 y 79,11. Exacta: 2.346,00. Trifecta: Sin Aciertos. Superfecta: Sin Aciertos. Pool de 4: 383.574,72. Ret: 5

 

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 116

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Tío Horacio (7)   51 Oliver Medina 78,73
2 Luigino (9)   53 W. Véliz     -
3 Forrest Gump (8)    51 L. Funez Jr.     -
4 High Black Cat (4)    55 J. G. Hernández     -
5 Grandiossus (10)   55 J. Aray     -

Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 78,73 Place: 55,00 y 75,06. Exacta: 195,65. Trifecta: 360,96. Superfecta: 1.477,49. Triple Apuesta: 9.920,57. Doble Perfecta: Sin Aciertos. Ret,: 03 y 04.

 

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Rebelde del Valle (11)   53.5 Jhonathan Aray 134,20
2 Mr. Thunder (9)   55 F. Quevedo      -
3 Counsellor (3)   53.5 M. Ibarra      -
4 El Chema (5)   53.5 Y. González      -
5 Xtal (2)   50 S. Yánez      -

Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 134,20. Place: 176,45 y 77,06.  Exacta: 266,49. Trifecta: 1.382,42. Superfecta: 3.978,38. Ret: 01 y 10.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 116,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Brawuaisa (4)   55 Yonkleiver Díaz 136,06
2 Sugar Cane (10)   51 O.Medina -
3 Rose Sensations (9)   53 F. Quevedo -
4 Bendecida (2)   54 J. G. Hernández  -
5 Sizzle (5)   56 J. Aray -

Entrenador: Cesar Pérez. Ganador: 136,06 Place: 100,92 y 86,29  Exacta: 1.313,37 Trifecta: 3.091,83. No hubo Superfecta. Ret: 7 y 8.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.1

LX Clásico "Nuestra Señora de Chiquinquirá" (Versión Machos)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 El Relámpago (4) 54 Yoelbis González. 246,04 
2 Ekati King (USA) (7) 58 R.Capriles. -
3 Vermhelo (5) 54 A.Finol. -
4 Invader (6) 53 A.Ybarra. -
5 Gran Alabama (9) 55 F.Quevedo. -

Entrenador: Carlos Radelli Ganador: 246,04 Place: 69,81 y 71,39  Exacta: 344,24 Trifecta: 3.059,32 Superfecta: 12.210,75. Ret: 3.

 

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75''

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Princesa Susej (2)    55 Oliver Medina 121,61
2 Renacer (4)   53 J.C. Rodríguez      -
3 Lady Issa (13)   53 Yam. González      -
4  Star Plus (9)   53 J .Lugo      -
5  Loca Te Pones (1)   53 A. Siso      -

Entrenador: Jessenia Romero. Ganador: 121,61 Place: 114,07 y 116,97. Exacta: 702,64. Trifecta: 7.709,69. Superfecta: 29.879,56. Triple Apuesta: 2.817,70.  Súper Pool de 4: 20.638,21. Doble Perfecta: 3.318,72. 5y6 nacional *5* (4745) que cobraran Bs 5.543,28 y con *6* (242) se adjudican Bs 418.551,37. Loto Hípico. 24.239,00.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras LVBP Luka Doncic
Domingo 16 de Noviembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Hipismo