Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 16-11-2025

Hoy el hipódromo La Rinconada celebró la cuadragésima cuarta reunión de carreras correspondiente al tercer meeting de la temporada 2025. Se desarrollaron 13 carreras, con cuatro pruebas selectivas que fueron ganadas por:
LXXVI "Clásico Antonio José de Sucre" (GI): Bunker
LXXVI "Clásico Ciudad de Caracas" (GI): Melcocha (Usa)
LX Clásico "Nuestra Señora de Chiquinquirá" (Versión Hembras): Miss Mireya
LX Clásico "Nuestra Señora de Chiquinquirá" (Versión Machos): El Relámpago
Jinete y entrenadores: La Rinconada Reunión 44 Carreras en Vivo
La presente jornada dominical consagró a cuatro jinetes como los grandes protagonistas en el hipódromo La Rinconada, destacando múltiples victorias y éxitos en las pruebas selectivas.
Jaime Lugo sumó un doblete a su impresionante récord vitalicio, que ahora asciende a 2.437 victorias. El jinete visitó el círculo de ganadores con los ejemplares Solana y Melcocha. Esta última le dio el triunfo en el prestigioso Clásico Ciudad de Caracas (Grado I).
Por su parte, Aray también se lució con dos lauros. El jinete llevó a la victoria al potrillo Bunker en el Clásico Antonio José de Sucre (Grado I) y repitió éxito con Rebelde del Valle en la tercera válida.
El jinete Yoelbis González se unió al selecto grupo de los vencedores de clásicos. González conquistó la última prueba selectiva de la tarde, al imponerse con El Relámpago en el Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (Versión Machos), además de ganar con el ejemplar The Soldier.
Finalmente, el aprendiz Oliver Medina continuó su ascenso profesional. Medina logró un doblete al obtener la victoria con Tío Horacio y cerrar la jornada de carreras con el triunfo de Princesa Susej en la prueba de cierre.
El entrenador Carlos Radelli tuvo una jornada dominical histórica en La Rinconada, al firmar una tarde sencillamente soñada. De nueve ejemplares presentados, Radelli alcanzó la dicha de sumar cinco victorias, un récord personal que logra por primera vez en su carrera.
El preparador se tomó fotografías con los siguientes ejemplares: Solana, Princesa Crossover, Milagro del Valle (USA), Rebelde del Valle, y el ganador de una de las pruebas selectivas. El triunfo en el Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (Versión Machos), cortesía de El Relámpago, fue el más destacado de su producción.
La cosecha de cinco triunfos de Radelli intensifica la lucha por el liderato del tercer meeting de entrenadores, añadiendo una gran complicación a la tabla general de la temporada.
5y6 nacional: Recaudación Reunión 44 La Rinconada
En esta ocasión el 5y6 nacional recolecto la suma de Bs 189.467.080,00 de los cuales Bs 26.525.391,20 fueron destinados para los que acertaron los cinco aciertos, mientras que para los afortunados ganadores con seis la cantidad a repartir fue de Bs 102.312.223,20.
A continuación presentamos los resultados de las 13 competencias de la jornada dominical:
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Solana (3)
|53
|Jaime Lugo
|107,70
|2
|Abusiva (5)
|53
|J. Aray
|-
|3
|Reysgar (4)
|53
|L. Mejías
|-
|4
|Roma (2)
|53
|Y. González
|-
|5
|Arantza Victoria (1)
|53
|J. G. Hernández
|-
Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 107,70 Place: 378,21 Exacta: 378,21 Trifecta: 759,85.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Princesa Crossover (4)
|51.5
|Félix Márquez
|73,10
|2
|Potenciada (8)
|53
|J. Lugo
|-
|3
|La Barbie (3)
|52.5
|W. Véliz
|-
|4
|Princesa Julie(5)
|53
|J. Aranguren
|-
|5
|Chiquinquireña (PAN) (1)
|52
|O. Medina
|-
Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 73,10 Place: 72,88 y 58,85. Exacta: 126,26. Trifecta: 216,59. Superfecta: 279,44.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|The Soldier (3)
|54.5
|Yoelbis González
|86,11
|2
|Drako (4)
|53.5
|J. Aray
|-
|3
|Noqueador (1)
|53
|J. A. Rivero
|-
|4
|Barbasco (5)
|52
|K. Aray
|-
|5
|Odín (2)
|53
|R. Capriles
|-
Entrenador: Rodolfo Fernández. Ganador: 86,11 Place: 55,00 y 174,91. Exacta: 443,41. Trifecta: 880,33. Superfecta: 4.801,24.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86.3
LXXIV Clásico "Antonio José de Sucre" (GI)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Bunker (2)
|53
|Jhonathan Aray
|56,76
|2
|Star White (1)
|53
|J. Lugo
|-
|3
|Pontevecchio (4)
|53
|J.C. Rodríguez.
|-
|4
|El Providencial (5)
|53
|H. Medina
|-
|5
|Egiogbe (USA) (3)
|56
|L. Reyes. B
|-
Entrenador: Gabriel Márquez Ganador: 56.76 Exacta: 126.76 Trifecta: 320.47
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Alfeñique (4)
|53
|José Alejandro Rivero
|438,59
|2
|Doctor Rodilla (2)
|53
|Y. González
|-
|3
|Zorro Viejo (USA) (7)
|56
|Jaime Lugo
|-
|4
|Loom (1)
|53
|L. Mejías
|-
|5
|Almendares (6)
|53
|H. Medina
|-
Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 438,59. Place: 103,05 y 662,58. Exacta: 19.347,50. Trifecta: 21.270,81. Superfecta: Sin Aciertos.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85.2
LXXVI "Clásico Ciudad de Caracas" (GI)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Melcocha (USA) (3)
|54
|Jaime Lugo
|186,22
|2
|Star of God (USA) (5)
|54
|J. Aray
|-
|3
|Forever Beatriz (3)
|53
|H. Medina
|-
|4
|Priyanka (1)
|53
|F. Quevedo
|-
|5
|Flor de Caña (4)
|53
|J. A. Rivero
|-
Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 186,22. Exacta: 820,98. Trifecta: 780,90.
SEPTIMA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72.3
LX Clásico "Nuestra Señora de Chiquinquirá" (Versión Hembras)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Miss Mireya (1)
|53
|Jean Carlos Rodríguez
|502,68
|2
|Tale of May (USA) (3)
|56
|O. Medina
|-
|3
|Fleet Street (USA) (5)
|56
|L. Reyes. B
|-
|4
|Above The Sky (USA) (2)
|56
|F. Quevedo
|-
|5
|Mi Querida Emma (4)
|55
|J. G. Hernández
|-
Entrenador: Jefferson Rivas. Ganador: 502,68. Exacta: 2.711,40. Trifecta: 7.997,65. Ret.: 06.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Milagro del Valle (USA) (4)
|54
|Johan Aranguren
|974,21
|2
|Johanakarina (11)
|51
|O. Medina
|-
|3
|Mía Sophía (1)
|50
|L. Funez Jr.
|-
|4
|Tinta Fina (2)
|53.5
|A. Finol
|-
|5
|Tormenta Perfecta (6)
|53
|F. Quevedo
|-
Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 974,21. Place: 311,98 y 79,11. Exacta: 2.346,00. Trifecta: Sin Aciertos. Superfecta: Sin Aciertos. Pool de 4: 383.574,72. Ret: 5
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 116
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Tío Horacio (7)
|51
|Oliver Medina
|78,73
|2
|Luigino (9)
|53
|W. Véliz
|-
|3
|Forrest Gump (8)
|51
|L. Funez Jr.
|-
|4
|High Black Cat (4)
|55
|J. G. Hernández
|-
|5
|Grandiossus (10)
|55
|J. Aray
|-
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 78,73 Place: 55,00 y 75,06. Exacta: 195,65. Trifecta: 360,96. Superfecta: 1.477,49. Triple Apuesta: 9.920,57. Doble Perfecta: Sin Aciertos. Ret,: 03 y 04.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Rebelde del Valle (11)
|53.5
|Jhonathan Aray
|134,20
|2
|Mr. Thunder (9)
|55
|F. Quevedo
|-
|3
|Counsellor (3)
|53.5
|M. Ibarra
|-
|4
|El Chema (5)
|53.5
|Y. González
|-
|5
|Xtal (2)
|50
|S. Yánez
|-
Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 134,20. Place: 176,45 y 77,06. Exacta: 266,49. Trifecta: 1.382,42. Superfecta: 3.978,38. Ret: 01 y 10.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 116,1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Brawuaisa (4)
|55
|Yonkleiver Díaz
|136,06
|2
|Sugar Cane (10)
|51
|O.Medina
|-
|3
|Rose Sensations (9)
|53
|F. Quevedo
|-
|4
|Bendecida (2)
|54
|J. G. Hernández
|-
|5
|Sizzle (5)
|56
|J. Aray
|-
Entrenador: Cesar Pérez. Ganador: 136,06 Place: 100,92 y 86,29 Exacta: 1.313,37 Trifecta: 3.091,83. No hubo Superfecta. Ret: 7 y 8.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.1
LX Clásico "Nuestra Señora de Chiquinquirá" (Versión Machos)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|El Relámpago (4)
|54
|Yoelbis González.
|246,04
|2
|Ekati King (USA) (7)
|58
|R.Capriles.
|-
|3
|Vermhelo (5)
|54
|A.Finol.
|-
|4
|Invader (6)
|53
|A.Ybarra.
|-
|5
|Gran Alabama (9)
|55
|F.Quevedo.
|-
Entrenador: Carlos Radelli Ganador: 246,04 Place: 69,81 y 71,39 Exacta: 344,24 Trifecta: 3.059,32 Superfecta: 12.210,75. Ret: 3.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75''
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Princesa Susej (2)
|55
|Oliver Medina
|121,61
|2
|Renacer (4)
|53
|J.C. Rodríguez
|-
|3
|Lady Issa (13)
|53
|Yam. González
|-
|4
|Star Plus (9)
|53
|J .Lugo
|-
|5
|Loca Te Pones (1)
|53
|A. Siso
|-
Entrenador: Jessenia Romero. Ganador: 121,61 Place: 114,07 y 116,97. Exacta: 702,64. Trifecta: 7.709,69. Superfecta: 29.879,56. Triple Apuesta: 2.817,70. Súper Pool de 4: 20.638,21. Doble Perfecta: 3.318,72. 5y6 nacional *5* (4745) que cobraran Bs 5.543,28 y con *6* (242) se adjudican Bs 418.551,37. Loto Hípico. 24.239,00.