Real Madrid: Xabi Alonso comienza 2026 con un rompecabezas

Real Madrid está teniendo un inicio de 2026 bastante complejo. Xabi Alonso solo dio el feliz año a su familia y a la plantilla y automáticamente tener un dolor de cabeza. La razón, es la baja de Kylian Mbappé, autor de 29 goles en 24 partidos y la necesidad de reemplazarlo con solidez.

Xabi Alonso necesita replantear su esquema ofensivo de cara a los encuentros contra el Real Betis (LaLiga) y Atlético de Madrid (Supercopa de España). El técnico pierde a su referente absoluto en ataque y debe buscar alternativas: un nombre o un cambio en el dibujo táctico para que el equipo sea óptimo.

El entrenador para reemplazar los goles de Mbappé puede contar con: Vinicius Jr, Rodrygo, Franco Mastantuono o Gonzalo García. Sin embargo, la opción de un cambio táctico también es funcional. Con dos atacantes y un cuarto mediocampista para darle equilibrio al equipo.

Gonzalo García como reemplazo natural a Kylian Mbappé

Xabi Alonso puede recurrir a Gonzalo García como nueve fijo, replicando la fórmula que ya utilizó en el Mundial de Clubes. Sería la alternativa más natural por estructura y perfil goleador, el entrenador cuenta con las manos los minutos a los canteranos, pero es viable.

La apuesta por Gonzalo significaría un giro en la política reciente del entrenador, que ha preferido soluciones más conservadoras. Con un delantero centro definido, el equipo recuperaría referencia en el área, aunque asumiría el riesgo de confiar en un jugador con menos experiencia.

El paso al frente de Vinicius Jr con la baja de Kylian Mbappé

La baja de Kylian Mbappé es el momento adecuado para ver la mejor versión de Vinicius Jr. El brasileño cerró 2025 con una pitada monumental en el Santiago Bernabéu y puede recuperar el apoyo dando un paso al frente y ser decisivo como lo hizo en temporadas anteriores.