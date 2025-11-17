Dominio total: Aray pone tierra de por medio y complica seriamente a sus perseguidores en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada culminó con éxito su cuadragésima cuarta reunión del tercer meeting el pasado domingo 16 de noviembre. La jornada, compuesta por trece competencias, estuvo marcada por el notable desempeño del 5y6 Nacional, cuya recaudación ascendió a Bs. 189.467.080,00. Esta cifra no solo refleja la gran participación, sino que se posiciona como el segundo mayor monto histórico, solo superado por el último récord.

La excelente recaudación se tradujo en dividendos lógicos motivado a la gran cantidad de ejemplares lógicos que ganaron. Un total de (242) afortunados lograron sellar los seis aciertos, y obtienen un premio individual de Bs 418.551,37 Por su parte, los (4745) tickets que acertaron cinco ganaron Bs. 5.534,28 cada uno.

Destacados: Jinete La Rinconada Victorias Reunión 44

Jaime Lugo sumó un doblete a su impresionante récord vitalicio, que ahora asciende a 2.437 victorias. El jinete visitó el círculo de ganadores con los ejemplares Solana y Melcocha. Esta última le dio el triunfo en el prestigioso Clásico Ciudad de Caracas (Grado I).

El jinete Yoelbis González se unió al selecto grupo de los vencedores de clásicos. González conquistó la última prueba selectiva de la tarde, al imponerse con El Relámpago en el Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (Versión Machos), además de ganar con el ejemplar The Soldier.

Oliver Medina continuó su ascenso profesional. Medina logró un doblete al obtener la victoria con Tío Horacio y cerrar la jornada de carreras con el triunfo de Princesa Susej en la prueba de cierre.

El líder, Aray, brilló con un doblete fundamental. El destacado jinete conquistó el Clásico Antonio José de Sucre (Grado I) a lomos del potrillo Bunker y aseguró un segundo triunfo con Rebelde del Valle en la tercera válida. Este par de victorias consolida firmemente su liderato a falta de solo cuatro domingos para concluir la temporada.

(BUNKER)

(REBELDE DEL VALLE)

Ya cumplida la undécima fecha de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1 Jhonathan Aray con 18 victorias.

2 Jaime Lugo y Oliver Medina con 13 victorias

3 Robert Capriles con 11 victorias.

4 Winder Véliz con 9 victorias.

5 José Alejandro Rivero y Yoelbis González con 8 victorias.