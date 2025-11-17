LVBP

Así queda la tabla de posiciones en la LVBP tras la jornada de este domingo

Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 02:24 am

La brecha se mantiene bastante corta entre todos los equipos 

En la jornada de este domingo, concluyó una nueva semana de la a Liga Venezolana de Beisbol Profesional y tras los recientes resultados, simplemente se ajustó un poco más la tabla de posiciones.

La brecha entre el primer puesto y el último, es de apenas cuatro desafíos. Además, hay empates tanto en el segundo lugar, como en el último, en un campeonato que marcha sumamente entretenido.

Así está la tabla de posiciones en la LVBP:

  1. Águilas del Zulia (14-10)
  2. Caribes de Anzoátegui (14-11)
  3. Tigres de Aragua (15-12)
  4. Bravos de Margarita (14-12)
  5. Leones del Caracas (11-12)
  6. Cardenales de Lara (11-14)
  7. Tiburones de La Guaira (11-15)
  8. Navegantes del Magallanes (11-15).

