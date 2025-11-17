Fallece estrella de Los Simpson a causa de un derrame cerebral

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la comedia animada recibió este 17 de noviembre de 2025 la muy triste noticia del fallecimiento del guionista de Los Simpson, Dan McGrath, a la edad de 61 años, víctima de un derrame cerebral.

Según la información compartida por su familia, el creador de textos claves en la era dorada de la afamada serie estadounidense murió en el hospital NYU Langone Hospital de Brooklyn.

La confirmación de su fallecimiento la entregó su hermana, Gail Garabadian, quien publicó: “Perdimos ayer a mi increíble hermano Danny (...) Fue un hijo, hermano, tío y amigo increíble. Tenemos el corazón destrozado”.

El origen de una de las mentes maestras de Los Simpson

Antes de convertirse en uno de los nombres imprescindibles del equipo detrás de Springfield, McGrath comenzó su recorrido en la prestigiosa universidad Harvard University, siendo parte de la histórica publicación humorística The Harvard Lampoon.

Más tarde ingresó al equipo de Saturday Night Live en 1991, donde trabajó junto a nombres como Adam Sandler, y fue nominado al Emmy por su labor allí.

Este camino, de la sátira universitaria al humor televisivo de alto nivel, marcó la personalidad creativa de McGrath: incisiva, irreverente y con la capacidad de jugar con los límites sin perder al público.

Su legado en Los Simpson

McGrath se incorporó al equipo de guionistas de Los Simpson en 1992, en lo que muchos consideran la “era dorada” de la serie. Durante sus primeras etapas, escribió alrededor de 50 episodios entre 1992 y 1994, y entre 1996 y 1998 recibió créditos de producción en otros 24 capítulos.

Entre las entregas más recordadas que llevan su firma están:

“Bart of Darkness”

“Boy‑Scoutz ’n the Hood”

“The Devil and Homer Simpson” (parte de la saga Treehouse of Horror)

“Time and Punishment” (también de *Treehouse*)

Estos episodios no solo son populares sino que funcionan como hitos en la evolución del humor del show, desde la parodia pura hasta reflexiones más profundas sobre la cultura pop y la sociedad.