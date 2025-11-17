Johnny Depp se hizo sentir en la Bombonera para ver el Boca vs. Tigre

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido actor de Hollywood, Johnny Depp hizo una visita especial en la Bombonera durante el partido del Boca vs. Tigre, desde el palco pudo ser testigo de una disputa deportiva.

Aunque el centro de la atención era partido, los medios y las miradas de los hinchas estaban puesto en el protagonista de ‘Piratas del Caribe’, quien se mostró atento en cada minuto del ajuste deportivo.

Expectante y muy concentrado, Johnny Depp estaba sumergido en los detalles del encuentro mientras era acompañado por dos hombres. Su estancia en Buenos Aires, Argentina, se debe a la premier de su película ‘Modigliani’, según medios.

Johnny Depp un hincha del Boca

Tras finalizar el partido, en donde salió favorecido el Club Atlético Boca Juniors con un resultado 2-0, el actor fue recibido por Juan Román Riquelme, presidente de la institución, para obsequiarle una camiseta.

Con mucha alegría Depp recibió la camiseta oficial que tenía plasmado su nombre y el número 10, para luego capturar una foto que quedó grabada para la eternidad.