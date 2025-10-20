¡Orgullo! Este jugador venezolano firma con Boca Juniors

Suscríbete a nuestros canales

El Club Atlético Boca Juniors acaba de cerrar el fichaje de un venezolano para sus filas. El club argentino que hace vida en las grandes disciplinas deportivas de su país, pero que es principalmente conocido por su equipo de fútbol (donde es 6 veces campeón de América y más de 30 veces en el fútbol local) hizo este fichaje en su equipo de baloncesto.

¿Qué venezolano firmó por Boca Juniors?

El fichaje en cuestión es el base criollo, Heissler Guillent, quién a sus 38 años de edad (a punto de cumplir 39) firmó con el club argentino. El fichaje del venezolano con Boca Juniors se produce justo después de que el club argetino anunciara la lesión de uno de sus jugadores.

Hablamos de la lesión de Martín Cuello quién presenta una lesión meniscal de su rodilla. El jugador de Boca Juniors fue intervenido quirúrgicamente por el cuerpo médico de la institución y tendrá un largo periodo de inactividad.

Heissler y un nuevo logro en su carrera: Boca Juniors

El venezolano, Heissler Guillent viene de jugar en el Calor de Cancún, pero su estadia en el equipo mexicano fue muy corta debido a una lesión. Además de jugar en Venezuela, el "Sastre" ha visto vida en el baloncesto de México, Colombia, República Dominicana y Brasil.

En la pasada zafra de la SPB, Guillent jugó con Pioneros del Ávila, equipo que avanzó a postemporada.