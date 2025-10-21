Vitor Roque le enseña a Endrick el camino a seguir

Suscríbete a nuestros canales

Desde que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo encarnaron una de las rivalidades deportivas más grandes de la historia, en el FC Barcelona y Real Madrid han querido repetir la fórmula de dos grandes 'cracks', aunque no siempre las cosas hayan salido del todo bien. Un ejemplo el Vitor Roque vs Endrick.

Uno fichó por el cuadro culé y el otro fue a probar suerte como merengue. El paso de Roque como azulgrana fue fugaz, sin demasiadas oportunidades y sin poder cumplir todas las expectativas que se posaron sobre su humanidad, con solo dos tantos anotados en 353 minutos.

El otro caso lo tiene Endrick con el Real Madrid, al que también llegó lleno de focos, para repetir cositas de Vinicius y Rodrygo, pero donde los minutos han estado caros para él.

Ahora bien, para el primero no todo ha sido malo después que rompió su vínculo con los blaugranas, sobre todo desde que decidió dejar su aventura europea y regresar a Brasil con el Palmeiras

Vitor Roque es otro: ¿Endrick debe repetir ese camino?

El 'Tigrinho' del Barcelona es pasado y en Palmeiras ha reencontrado su juego, pero lo más importante y de lo que vive un delantero: los goles. Eso sí, a base de paciencia está logrando demostrar sus capacidades, pese a un inicio lento.

Por ejemplo, en sus 31 primeros partidos con el 'Verdao' solo vio la red contraria cuatro veces, números que distan mucho de los 13 goles que ya suma en sus últimos 15 encuentros.

Todo lo anterior puede servir de referencia para un Endrick, que su panorama no pinta nada bien con el Real Madrid, en medio de una ausencia total de la acción. Y cuando se dice que total, es porque es total.

Justamente, el carioca de 18 años aún no sabe lo que es jugar con los merengues en lo que va de esta temporada, mientras sus imágenes ruedan por redes sociales en el banquillo dirigido por Xabi Alonso.

Con esto sobre la mesa ya distintos medios en España, como Marca, apuntaron que Endrick ya se está pensando la idea de salir de la entidad blanca, al menos como cedido y así no perder del todo la posibilidad de mostrarse de cara a intentar ganarse un lugar en el Mundial 2026.