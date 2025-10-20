Hansi Flick declaró su amor al Barcelona recordando la goleada el 2-8

Suscríbete a nuestros canales

El técnico Hansi Flick ya respira Barcelona por todos lados. El cariño de la gente ha calado en su figura y no escatimó en lo absoluto en negarlo, a tal punto que dio una nueva declaración de amor al club.

Lo hizo en la rueda de prensa de este lunes, previo al juego de los suyos este martes 21 de octubre en la Champions League ante Olympiacos. En medio de sus palabras, el estratega dejó una frase que puede ser celebre en la afición culé.

Y su frase se dio en un contexto en el que repasaba su accionar en el duelo ante Girona, en la que fue expulsado por doble amarilla y luego celebró efusivamente, con cortes de manga incluido, el tanto de Ronald Araújo para la victoria 2-1.

La declaración de amor de Hansi Flick a Barcelona

Esas palabras que ya están dando la vuelta a todo el mundo azulgrana las inició con un: "No estoy más nervioso, aunque quizá mis emociones no son las mismas que antes".

Para luego soltar las confesiones de su presente como técnico culé, en la que incluso recordó la fatídica noche para la institución, en la que recibirían la goleada de 2-8 ante el Bayern Múnich, paradójicamente dirigido por él.

"Recuerdo que en el Bayern había imágenes de cuando ganamos al Barça, que nunca sonreía con los ocho goles. Ahora tengo más emociones; este club igual me ha cambiado completamente", dijo.

Y agregó: "Lo que puedo decir es que amo este club, amo Barcelona, amo a la gente de aquí, es increíble, y doy el máximo para este club. Vivo para el club. Estas cosas, cuando me veo en la tele, no me gustan, para ser honesto, y no me gusta que mi nieto me vea así, así que igual tengo que cambiar mi comportamiento".

Esas declaraciones se dan en la misma semana que Barcelona enfrentará nada más y nada menos que al Real Madrid, en el clásico español del venidero 26 de octubre, sin Hansi Flick en la zona técnica por la sanción de la roja.