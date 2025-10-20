¡Regresa la Champions League! Así se jugará la tercera fecha

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana se jugará la tercera jornada de la UEFA Champions League en su Fase de Liga. Luego de un arranque lleno de emociones las dos primeras fechas, la máxima competición europea afrontará un nuevo desafío con partidos atractivos.

¿Cuándo se jugará la fecha 3?

Con un calendario ajustado y una larga lista de partidos por delante, la Jornada 3 de la Champions se llevará a cabo este martes 21 y miércoles 22 de octubre.

Entre los choques más emocionantes de esta fecha 3, se destacan el Arsenal vs Atlético de Madrid, y el duelo que medirá al Real Madrid vs Juventus en el Bernabéu. Entre martes y miércoles, se jugará 18 partidos.

Jornada 3 de la UEFA Champions League