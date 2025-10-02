¡Se rompe! El Real Madrid recibe buenas noticias para la Champions League

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid recibió una noticia sumamente positiva de cara a uno de sus enfrentamientos más importantes en la fase de ligas de la UEFA Champions League.

El Liverpool no podrá contar con su portero titular, el brasileño Alisson Becker, para el crucial duelo entre ambos equipos pautado para el 4 de noviembre. Su ausencia se confirmó tras el partido de los "Reds" que terminó en una derrota 1-0 ante el Galatasaray.

¿Por cuánto tiempo estará de baja?

Según reportes del medio británico The Athletic, la lesión de Alisson no es menor y lo mantendrá alejado de las canchas por un período considerable. Aunque el club no ha emitido un comunicado oficial con un tiempo exacto de baja, la información preliminar es contundente:

Tipo de lesión: El problema se localiza en los isquiotibiales .

Tiempo estimado de baja: Tras someterse a una resonancia magnética, las proyecciones en Inglaterra apuntan a que estará unas seis semanas de baja .

Fecha de regreso estimada: Se espera que el portero brasileño regrese a la disciplina del Liverpool después del parón internacional de noviembre, lo que lo dejaría fuera hasta, al menos, mediados de ese mes.

Buena noticia para el Madrid

El duelo entre el Real Madrid y Liverpool, vital para la clasificación a la siguiente ronda, se celebrará en Anfield. La baja de Alisson obliga al técnico Arne Slot a recurrir a Giorgi Mamardashvili para enfrentarse al poder ofensivo del equipo español.

La ausencia del guardameta titular, considerado uno de los mejores del mundo y pieza clave en la solidez defensiva del Liverpool, representa una clara ventaja psicológica y deportiva para la "Casa Blanca".

Kylian Mbappé y Vinícius Jr. buscarán aprovechar al máximo esta baja de los "Reds" para llevarse los tres puntos en tan importante compromiso.