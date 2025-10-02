El registro goleador inédito de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Desde que regresó al Atlético de Madrid en la campaña 2021-2022, Antoine Griezmann ha demostrado con creces que es una figura histórica del cuadro rojiblanco.

Sin embargo, ese estatus de leyenda se renovó en la segunda jornada de Liga de Campeones, en su edición 2025-2026. Durante esa fecha, específicamente el martes 30 de septiembre, el francés marcó su gol 200 vistiendo esta camiseta, en la victoria 5-1 de los suyos ante el Entracht Frankfurt.

En el Olimpo del fútbol español

Cabe destacar que, en la historia del conjunto colchonero, ningún jugador había alcanzado las dos centenas de anotaciones. De hecho, el máximo goleador de esta organización fue Luis Aragonés con 173 tantos.

Ese registro del jugador español se mantuvo vigente hasta el 10 de enero de 2024, cuando ''El Principito'' gritó su gol 174 con esta oncena. En esa ocasión, le marcó al Real Madrid, en la Semifinal de la Supercopa de España, en su partido #368 con la franquicia de la capital española.

''Celebrar goles con esta camiseta es un privilegio, y cuando lo haces 200 veces, tus sueños se vuelven realidad, ¡Gracias, Atlético!'', fueron las palabras del atacante de 34 años a través de su usuario de Instagram.

Asimismo, Griezmann ingresó a un selecto club en el cual se une a Iago Aspas (Celta de Vigo) como los únicos goleadores históricos en activo de sus respectivas divisas.