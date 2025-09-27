Los números que demuestran que Diego Simeone cambio la historia del Atlético contra el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone dio un golpe de autoridad ante un rival especial: el Real Madrid. Sí, su eterno rival de ciudad. Lo hizo con un baño futbolístico a los merengues, que dejó un desenlace y marcador de 5-2 en el Riyadh Air Metropolitano.

Una victoria de peso, sin duda alguna, pero que también le devuelve el crédito al técnico argentino, que no estaba pasando precisamente por el mejor inicio de temporada y llegar a este partido a nueve puntos de los blancos.

A su vez, esta victoria también le dio al estratega un reconocimiento de su trabajo en el club, al que le cambió la historia en muchos datos, pero en uno particularmente es notorio: los derbis en casa.

¿Cómo le ha ido al Atlético en casa ante Real Madrid con Simeone?

Los registros de Simeone son la mejor prueba que tiene a su mano para asumir su recorrido positivo contra el Madrid cada vez que se han medido en la casa de los colchoneros.

Por ejemplo, de los 22 derbis en casa del Atlético desde la llegada de Simeone, nueve terminaron con victorias locales, siete de ellos en igualdad de condiciones y solo seis triunfos quedaron para el Real Madrid, según datos aportados por Mister Chip.

Unos datos que son reveladores y cobran valor cuando se comparan los 22 partidos del derbi en casa del Atlético de Madrid anteriores a la llegada de Simeone, que dejaron solo tres victorias locales, cinco en empates y 14 triunfos terminaron del otro lado.

Finalmente, esta victoria del Atlético de Madrid de Diego Simeone también volvió a traer al recuerdo rojiblanco lo que era ganarle a 'la Casa Blanca' marcándoles cinco goles, algo que no ocurría desde 12 de febrero de 1950 cuando finalizó ese duelo (5-1).