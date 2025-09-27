¿Desde cuándo el Atlético de Madrid no goleaba al Real Madrid con Simeone en el banquillo?

Suscríbete a nuestros canales

El Atlético de Madrid dio un golpe sobre la mesa este sábado 27 de septiembre y no de cualquier forma, sino con un resultado contundente ante su eterno rival de la ciudad capital de España: el Real Madrid.

Los colchoneros le endosaron a los merengues la conocida 'manita', con esa pizarra de 5-2 ante su gente que los apoyó en el Riyadh Air Metropolitano, este resultado -más allá de permitir que la escuadra rojiblanca recorte a cinco puntos las distancias con 'la Casa Blanca'- invita a una obligada búsqueda de ese último gran partido con marcador abultado para su favor.

En ese caso habría que tirar de hemeroteca y remontarnos a ese 18 de enero de 2024, cuando la oncena dirigida por Diego Pablo Simeone pudo derrotar al equipo por esos días entrenado por Carlo Ancelotti con un marcador favorable de 4-2, en los octavos de final de la Copa del Rey. Eso sí, ese duelo se definió en tiempo extra.

Ahora bien, si buscamos un resultados dentro de los 90 minutos con goleada colchonera ante los merengues podría servir ese 3-1 del 24 de septiembre de 2023 por la misma sexta jornada. Aunque un resultado más contundente por La Liga se dio el sábado 7 de febrero de 2015 con un 4-0 inapelable.

¿Desde cuándo Atlético de Madrid no marca cinco goles al Real Madrid?

Los hinchas rojiblancos están felices en la jornada, no solo por la victoria, sino por lo hecho por la plantilla en el Metropolitano, en un duelo que dominaron casi en su totalidad, pese a estar incluso abajo parcialmente 1-2.

Para encontrar la última vez que los colchoneros le hicieron cinco tantos al Real Madrid habría que remontarse al 12 de febrero de 1950 (5-1) de aquel equipo dirigido por Helenio Herrera, que luego pudo incluso hacerle más de cinco dianas a los merengues el 12 de noviembre de 1950 (3-6), según datos compartidos por Mister Chip, reconocido estudioso de las estadísticas en el fútbol.

El otro derbi con cinco goles colchoneros tiene registro del 23 de noviembre de 1947 con un 5-0. Ahora bien, esta victoria tiene más connotaciones, como que Simeone mantiene buenos registros en casa ante este mismo rival.

Por ejemplo, de los 22 derbis en casa del Atlético desde la llegada de Simeone, nueve terminaron con victorias locales, siete de ellos en igualdad y solo seis triunfos quedaron para el Real Madrid.

Unos datos que contrastan mucho cuando se revisa que de los 22 partidos del derbi en casa del Atlético de Madrid anteriores a la llegada de Simeone, solo tres contaron con victoria local, cinco en empates y 14 triunfos terminaron del otro lado.