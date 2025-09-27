Fútbol español

Atlético de Madrid marca el primer gol del derby español

El Atlético de Madrid sorprende temprano en el marcado a los dirigidos por Xabi Alonso  

Por

Oriana Garcia
Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 10:39 am
Foto cortesía
El Atlético de Madrid abre la red en el derby, con el gol de Le Normand al minutos 14. Dejando a la defensa del Real Madrid fría. Para colocar el marcador 1-0 frente a los merengues. 
 

El tanto de Robin Le Normand, llegó con un cabezazo impecable, para castigar las dudas de Courtois en la salida.

 

Sabado 27 de Septiembre de 2025
