Atlético de Madrid marca el primer gol del derby español

Suscríbete a nuestros canales

El Atlético de Madrid abre la red en el derby, con el gol de Le Normand al minutos 14. Dejando a la defensa del Real Madrid fría. Para colocar el marcador 1-0 frente a los merengues.



El tanto de Robin Le Normand, llegó con un cabezazo impecable, para castigar las dudas de Courtois en la salida.