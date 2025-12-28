Giannis Antetokounmpo no se va de Milwaukee Bucks ¿Se reconciliaron?

Suscríbete a nuestros canales

En respuesta a la creciente ola de especulaciones que ha dominado la narrativa de la NBA en las últimas semanas, la gerencia de los Milwaukee Bucks ha enviado un mensaje contundente al resto de la liga: Giannis Antetokounmpo no está disponible para traspaso.

Según múltiples fuentes cercanas a la organización, la franquicia está comunicando activamente a cualquier equipo interesado que su estrella insignia "no se irá a ninguna parte", reafirmando su compromiso de construir un proyecto ganador alrededor del dos veces MVP.

Una postura firme ante el mercado de traspasos

A medida que se acerca la fecha límite de cambios, diversas franquicias habían comenzado a sondear la disponibilidad del "Greek Freak" ante el inicio irregular de temporada de Milwaukee. Sin embargo, el General Manager Jon Horst ha sido tajante en sus conversaciones con otros ejecutivos. La postura oficial de los Bucks es de "compradores, no vendedores", señalando que la prioridad absoluta es reforzar la plantilla para apoyar a Giannis, en lugar de iniciar un proceso de reconstrucción.

Esta declaración de intenciones busca disipar los rumores que situaban a equipos como los Golden State Warriors, New York Knicks o Miami Heat en la carrera por los servicios del ala-pívot. La organización de Wisconsin ha dejado claro que no atenderá ofertas, independientemente de los activos o rondas de draft que se pongan sobre la mesa.

El compromiso de Giannis: "I'm here"

El propio Giannis Antetokounmpo ha reforzado esta narrativa en sus declaraciones más recientes. Tras ser cuestionado sobre su futuro en Milwaukee, el jugador respondió de forma vehemente: "Estoy aquí. Estoy aquí. No me hagan esa pregunta; es irrespetuoso hacia mí, mis compañeros y la organización".

A pesar de haber lidiado con una distensión en la pantorrilla derecha que lo ha mantenido fuera de las canchas recientemente, el compromiso del jugador con la ciudad de Milwaukee parece inquebrantable. Giannis, quien está bajo contrato hasta la temporada 2026-27 (con una opción de jugador para la 2027-28), sigue siendo el epicentro de la identidad del equipo.

Estabilidad financiera y deportiva

La decisión de mantener a Antetokounmpo también responde a una lógica de estabilidad en una liga donde las superestrellas cambian de equipo con frecuencia. Con un salario que supera los 50 millones de dólares anuales, Giannis representa no solo el motor deportivo del equipo, sino también su mayor activo comercial. Los Bucks confían en que, una vez que la plantilla recupere la salud total y se realicen ajustes menores en el mercado de rol, volverán a la élite de la Conferencia Este.