El Real Madrid quiere hundir al Atlético en la Liga Española (Previa)

El Riyadh Air Metropolitano se viste de gala este fin de semana para acoger el primer gran pulso de la temporada en la capital: el derbi madrileño que enfrentará al Atlético de Madrid y al Real Madrid en la jornada 7 de La Liga EA Sports. El duelo comenzará a las 10:15 am (hora de Venezuela), este sábado 27 de septiembre.

La "Casa Blanca" llega en un estado de forma inmejorable. Bajo la dirección de Xabi Alonso, los merengues han logrado un arranque de temporada perfecto, sumando seis victorias en seis partidos de Liga y un triunfo en la Champions League, manteniendo su casillero de derrotas a cero.

El Real Madrid en plena forma

Esta racha no solo se sustenta en los resultados, sino en un funcionamiento colectivo más sólido. La defensa, con la reaparición de pilares como Carvajal o Militão y la consolidación de jóvenes como Huijsen y Carreras, ha dado un paso adelante.

En ataque, la sociedad que forman Kylian Mbappé (máximo goleador liguero) y Vinícius Jr. se ha vuelto demoledora, complementada por la frescura y el talento de los prospectos Franco Mastantuono y Arda Güler.

El derbi será el primer gran desafío de Xabi Alonso en el banquillo madridista, un partido que servirá como termómetro definitivo para medir las aspiraciones del proyecto en esta temporada.

El Atlético quiere aprovechar la localía

Por otro lado, el Atlético de Madrid de Diego Simeone ha tenido un inicio de curso marcado por la irregularidad. El equipo se ubica en la novena posición de la tabla tras sumar dos triunfos, tres empates y una derrota.

A pesar de haber ganado su último compromiso en un final de infarto ante el Rayo Vallecano, los colchoneros aún no han encontrado la estabilidad defensiva que ha sido su sello histórico.

A pesar de los altibajos, el "Atleti" siempre se crece ante su afición, y el derbi, por su naturaleza, se presenta como el escenario ideal para que el equipo recupere las señas de identidad de garra y solidez que le han faltado en este inicio de campaña.