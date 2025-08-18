Julián Álvarez se consolida en este renglón goleador

Suscríbete a nuestros canales

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, ha comenzado la temporada demostrando por qué es uno de los jugadores más destacados del panorama europeo. Con un golazo de falta directa en la derrota de su equipo 2-1 ante el Espanyol, Álvarez no solo abrió su cuenta goleadora de la temporada, sino que también consolidó su posición como el máximo goleador de falta directa en las cinco grandes ligas europeas.

Julián Álvarez igual récord

Desde el inicio de la temporada pasada, el "Araña" ha anotado tres goles de falta (sumando todas las competiciones) igualando el récord que ostentaban Omar Marmoush y Bruno Fernandes. Alcanzando este hito que demuestra su habilidad técnica, convirtiéndolo en una amenaza constante para cualquier defensa.

El gol, que llegó en el minuto 37, fue una muestra de su calidad indiscutible. A pesar de la derrota, la actuación de Álvarez fue una de las más destacadas del encuentro.

Álvarez clave para Simeone

Sustituido tras el empate, Julián Álvarez se perfila como una pieza clave en el esquema del entrenador Diego Simeone. Su capacidad para generar peligro y su letalidad a balón parado lo convierten en el jugador sobre el que el Atlético de Madrid puede edificar su futuro.