¡La Araña que pica! Vea el impresionante tiro libre de Julián Álvarez con Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone disputó este domingo su primera jornada de LaLiga EA Sports de España al visitar el RCDE Stadium de Cornellá-El Prat y medirse contra el Espanyol de Barcelona.

Los colchoneros tardarían poco tiempo en hacer su primer gol en el campeonato español, siendo este anotado por un Julián Álvarez que, con cada partido que pasa, se convierte en el jugador determinante del elenco capitalino.

Tras una falta cerca del área, el oriundo de Calchín tuvo que cobrar un tiro libre, el cual se convertiría en un misil teledirigido con efecto hacia el poste izquierdo, el cual no pudo atajar el guardameta de los 'Periquitos'. El gol lo celebraría en homenaje al embarazo de su pareja, Emilia Ferrero.

Desafortunadamente para el argentino, su gol no serviría de mucho, pues Miguel Ángel Rubio y Pere Milla anotarían en los últimos veinte minutos de partido para voltear la pizarra y propinarle un baldazo de agua fría al Atleti.

La siguiente fecha de los colchoneros se celebrará el próximo sábado, cuando reciban en el Estadio Riyad Air Metropolitano de Madrid al Elche, en busca de redención y de sus primeros puntos en liga.