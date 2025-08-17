Juan Arango salió a relucir en España después que Barcelona goleara a Mallorca (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La Liga de España ya dio sus primeros pasos. La edición 2025-26 inició su recorrido y la jornada de este sábado 16 de agosto dejó un duelo interesante en el certamen entre Mallorca y Barcelona, que finalizó con victoria culé (0-3), pero además con la memoria de un venezolano en ciertos debates: Juan Arango.

El eterno capitán de la Vinotinto dejó una huella imborrable justamente en uno de los equipos en disputa. En Mallorca aún recuerdan al criollo con un respeto impresionante, después de varias temporadas brillando al máximo nivel.

Para que se tenga una idea de su influencia y de la razón por la que su nombre fue muy mencionado en la previa y post partido, hay que revisar la hemeroteca y remontarnos al 17 de mayo de 2009, cuando Mallorca vivió una auténtica fiesta ante uno de los mejores Barcelona de la historia. Y el mejor marco es que aquella festividad fue ante su gente en el campo de Son Moix.

Y es que, en aquella jornada el venezolano lideró una remontada formidable ante los azulgranas, para terminar llevándose el triunfo con marcador 2-1 en lo que aún queda registrada como la última victoria del equipo ante el gigante español y que ya suma hasta 16 años sin poder repetir esa alegría frente a la oncena catalana con 16 visitas en el conteo.

El recuerdo de Juan Arango ante aquella fecha

Lo dicho. Aquel Barcelona era temible, quizá mucho que el actual que sigue en proceso de crecimiento. En el banquillo Pep Guardiola, quien organizó a una máquina para jugar al fútbol. Ese partido tuvo un once alternativo de los culés, aunque con tantas estrellas para ser capaces de ganar con la tranquilidad que lo venían haciendo en La Liga, que terminaron llevándose.

Eto'o, por ejemplo, era uno de los estelares que sí saltó al campo, quedando sorpresivamente en el banquillo nombres como Messi, Xavi o Iniesta. En el 10', las cosas iniciaban como se suponían y Samuel Eto’o anotaba de cabeza el primero en el partido.

De hecho, esa primera parte fue realmente notable de los blaugranas, que pudieron extender la ventaja en varias oportunidades. Sin embargo, los locales lograron llegar con la pizarra corta al descanso, para salir con otra mentalidad al regreso.

Así justamente fue, con el criollo siendo el líder de la convicción. Esa insistencia dio frutos al 76' en una de las facetas favoritas de venezolano: los tiros libres. Con un zurdazo dejó sin chances al joven portero Oier.

De ahí en adelante, Mallorca se lo creyó más y terminaría ganando con un tanto de cabeza de Cléber Santana en el 77, para la euforia total de todos la mayor parte de presentes en Son Moix que venían a los suyos ganar a Barcelona, con un Juan Arango imperial.