¿Volverá a la Vinotinto? Kevin Kelsy brilla con Portland Timbers

Por su vigesimosexta jornada de la temporada regular en la Major League Soccer, Portland Timbers recibe en el Providence Park de Oregon a los actuales líderes de la Conferencia Este: el FC Cincinnati.

Dicho partido no ha sido fácil para la escuadra local, pues recibió tres goles en la primera parte, siendo estos anotados por Kévin Denkey, Pavel Bucha y Evander da Silva. Sin embargo, busca la remontada.

El venezolano Kevin Kelsy, quien partió como titular, reaccionó inmediatamente tras el tercer gol de Cincinnati. Luego de recibir un buen pase de Ariel Lassiter, evadiría a dos defensores y dispararía sin ángulo.

Para el segundo tiempo, sería el encargado de cobrar un penal en favor de su equipo. Dispararía con frialdad, fuerte y al lado contrario de donde se lanzaría el guardameta para recortar diferencias.

Se trata del sexto y el séptimo gol que anota el valenciano en la actual temporada en la Major League Soccer, algo que tomará en cuenta el seleccionador Fernando 'Bocha' Batista para la doble fecha de septiembre, donde Venezuela se jugará el cupo al repechaje ante Argentina y Colombia.