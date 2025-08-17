MLS

Lionel Messi se lleva al Inter Miami al hombro contra LA Galaxy (+ Video)

Por Stefano Malavé Macri
Sabado, 16 de agosto de 2025 a las 10:55 pm

El astro argentino vuelve siendo factor determinante para el triunfo de 'Las Garzas'

El Inter Miami disputó este sábado su vigesimocuarta jornada de acción en la Major League Soccer al enfrentar en el Chase Stadium de Fort Lauderdale a Los Ángeles Galaxy, equipo al que vencería por marcador de tres a uno.

Pese a que el VAR anuló un gol de Telasco Segovia a los treinta minutos de partido, la escuadra de la Florida consiguió ponerse en ventaja gracias a un Jordi Alba que definió tras una buena asistencia de Sergio Busquets.

Lionel Messi, quien había sufrido una lesión durante la Leagues Cup que le hizo perderse los dos últimos partidos de 'Las Garzas', ingresó en el segundo tiempo, momento en el que Joseph Paintsil igualó las acciones.

Aun así, el rosarino no se rendiría para generar el triunfo de su equipo. Durante los últimos minutos, después de evadir a dos jugadores rivales y disparar de larga distancia, consiguió devolverle la ventaja al Inter Miami.

Su actuación no se detendría allí, pues, poco antes de que el cuarto árbitro levantase el cartel para señalar el tiempo de descuento, 'La Pulga' asistiría a Luis Suárez para sentenciar con el tercer gol la victoria de la escuadra rosa.

Con esto, el Inter Miami sigue en la carrera por recuperar posiciones en la tabla al estar quinto de la Conferencia Este con 45 puntos. Por su parte, Lionel Messi firma su gol 19 en MLS para ser el máximo goleador de la liga.

