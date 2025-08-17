DT de Mallorca incrédulo ante polémico gol de Ferrán Torres (+ Video)

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona se impuso este sábado por la primera fecha de LaLiga EA Sports de España frente al Mallorca en el Estadio Son Moix, compromiso que ganaría por marcador de tres tantos por cero, aunque con mucha polémica.

Entre las acciones que generaron controversia en este partido, destaca el gol de Ferran Torres, que originó el 0-2 en el marcador y se gestó ante la mirada incrédula del banquillo local, que creían que el partido había sido detenido.

En conferencia de prensa, el técnico del equipo insular, Jagoba Arrasate, contó que el cuarto árbitro se acercó al central para indicarle que detuviera el partido tras un golpe en la cabeza recibido por Antonio Raíllo.

Arrasate incrédulo

"Él se lleva el silbato a la boca, todos pensamos que ha pitado y, para asombro de todos… pues da gol", reveló con notable frustración, al mismo tiempo que no puede creer que el motivo por el cual el colegiado concedió la anotación.

Arrasate añadió que el árbitro justificó la decisión señalando que Raíllo "no se había mareado", argumentando que tampoco el defensa habría podido saber si estaba aturdido tras caer. Una explicación que ciertamente agravó el enfado del entrenador.

Un partido controversial

El revuelo no terminó ahí. El propio comité médico-arbitral establece que un golpe en la cabeza exige la interrupción inmediata del juego para salvaguardar la salud del futbolista. Sin embargo, la continuidad del balón derivó en el tanto que abrió el marcador para los visitantes.

El resto del primer tiempo fue todavía más tortuoso para Mallorca: Manu Morlanes fue expulsado por doble amarilla al protestar la acción, y poco después Vedat Muriqi recibió roja directa tras un intento de despeje que impactó en la cara del portero del Barça, Joan García.

La entrega del Mallorca

A pesar de enfrentarse a uno de los equipos más poderosos de Europa, el entrenador valoró el compromiso de sus jugadores y aprovechó para agradecer a la afición su respaldo incondicional. "Tenemos todo el segundo tiempo por delante", concluyó en aquel momento, intentando levantar el ánimo de una afición evidentemente afectada por lo ocurrido.