La Vinotinto de Oswaldo Vizcarrondo organiza dos nuevos partidos previo al Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La selección venezolana Sub-17 se concentrará en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) de Margarita del 17 al 31 de agosto, en un módulo crucial de preparación para la Copa del Mundo que se celebrará en Qatar en noviembre.

Según el periodista Elías López, el equipo dirigido por Oswaldo Vizcarrondo, se enfrentará en dos partidos amistosos a las selecciones de Panamá y Honduras, ambos equipos clasificados al Mundial, lo que permitirá a la Vinotinto medirse con rivales de alto calibre. Estos encuentros son vitales para afinar los detalles tácticos y consolidar el rendimiento del equipo antes del gran torneo.

Vizcarrondo regresa a la Sub-17

Vizcarrondo, quien recientemente dirigió a la categoría Sub-20 en el Torneo Cotif 2025, regresa a la selección con la que ya hizo historia. Bajo su mando, el combinado nacional no solo logró la clasificación al Mundial, sino que también consiguió la medalla de bronce en el Sudamericano Sub-17.

Cabe destacar, que el acuerdo que se llegó con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), es que el ex zaguero venezolano continuará al frente de ambas categorías, la Sub-17 y la Sub-20, hasta que finalice la participación de la Vinotinto en el Mundial Sub-17.

Con la mirada puesta en el Mundial

Esta dualidad en el mando busca asegurar la continuidad del trabajo y maximizar el desarrollo de estos jóvenes talentos. La Vinotinto se prepara para su histórica participación, con la esperanza de dejar una huella en el torneo más importante de la categoría.

Hasta el momento no han publicado la convocatoria para estos compromisos, pero se espera que puedan estar jugadores claves como Henrry Díaz, Juan Camilo Uribe, Yimvert Berroterán, Diego Claut, Marcos Maitán o Yerwin Sulbarán.