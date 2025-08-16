La Vinotinto inicia contactos con perla del Barcelona para una posible convocatoria

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol venezolano podría sumar un talento de gran proyección a sus filas. Pau Miguel Mateos, un joven delantero del FC Barcelona, se encuentra en el radar de la selección nacional, y a pesar de que no pudo asistir a la primera convocatoria, su interés en vestir los colores de la Vinotinto es real y prometedor.

El ariete, que aunque no nació en Venezuela posee la nacionalidad, ha sido identificado como uno de los "talentos ocultos" en las ligas europeas con potencial para representar al país. La Vinotinto Sub-15, bajo la dirección de Jhonny Ferreira, ha iniciado sus primeros módulos de trabajo con el objetivo de formar la base de una generación futura.

¿Por qué no fue convocado?

Aunque el nombre de Pau Miguel Mateos no apareció en la primera lista, el periodista Luis Omar Torrealba ha revelado la razón detrás de su ausencia. Según la información, el jugador fue contactado para unirse al módulo, pero temas de agenda y compromisos con el equipo azulgrana impidieron que atendiera el llamado en esta ocasión.

Cabe destacar, que esta situación no cierra las puertas, sino que pospone su integración a la selección para un futuro cercano, en el que pueda estar con Venezuela por primera vez.

Sin dudas, la posible incorporación de Pau Miguel Mateos es una excelente noticia para el fútbol venezolano, que sigue buscando y atrayendo talentos con raíces en el país.

Su participación en un club de la talla del Barcelona es una muestra de su potencial, y su llegada a la Vinotinto fortalecería notablemente el ataque de las categorías inferiores, con la esperanza de que en el futuro pueda convertirse en una figura clave para la selección mayor.