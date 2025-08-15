Hansi Flick admite su descontento con el Barcelona por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Hansi Flick ofreció declaraciones recientemente y no ocultó su incomodidad por la situación que atraviesa el FC Barcelona en torno a las inscripciones. El técnico alemán, se mostró disgustado porque todavía tiene jugadores que no tienen su inscripción, cómo lo son Joan García, Marcus Rashford, Gerard Martín.

Sin embargo, también aseguró tener confianza en las gestiones del club para contar con todas sus piezas mañana sábado en Mallorca.

Flick también comentó, que su plantilla ya está lista para competir en el inicio de la temporada 2025-26.

"Estoy muy contento con lo que he visto en los entrenamientos y estas semanas. La sesión de hoy ha sido de calidad. Los jugadores están preparados para el partido de mañana" aseguró Flick.

Sobre las Inscripciones

"Esta es la situación, no es algo que me haga estar contento pero confío en el club. Hay que esperar a mañana. Ocurrió lo mismo el curso pasado. Hay que centrarse en lo que podemos hacer. En lo demás, confío en el club".

Flick habló de sus piezas

Joan García

Flick también se refirió al nuevo guardameta culé "Ese una decisión por parte de todos, decidimos ficharlo todos. Es un gran portero. Detrás de él está Szczesny. Estoy contento con la situación tal y cómo está".

Lamine Yamal

"Al final, lo más importante es ganar como equipo. Él es un engranaje más del equipo, una parte importante. Está entrenando muy bien, con balón y sin balón, defendiendo, ejerciendo presión... lo vimos contra el Como. Está muy bien. Está en la senda correcta. Está mejorando, tiene margen de mejora. No se trata de un jugador, no me importa los goles que marque, lo importante es ganar como equipo" puntualizó Hansi sobre el joven estrella de 18 años.