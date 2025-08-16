¡Bombazo! Así fue el gol de Ferrán Torres a Mallorca

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona sigue con pie de plomo en su inicio de La Liga de España en la edición 2025-26. Los azulgranas aumentaron la ventaja en el marcador en su partido contra Mallorca en el campo de Son Moix.

El nuevo tanto salió de las botas del atacante Ferrán Torres, quien despachó al minuto 23' un derechazo potente a la valla defendida por el guardameta Leo Román, quien no tuvo nada que hacer después del riflazo.

Inicialmente, los culés ya habían asumido la victoria parcial con el primer tanto en este certamen liguero, convertido por una de sus estrellas que sigue en racha con el gol, tal como cerró la temporada pasada con 34 goles y 25 asistencias.

Se trata de Raphinha, quien muy temprano en el partido, al minuto 7', ya adelantó a los azulgranas con un cabezazo que supo aprovechar después de una gran habilitación de su compañero en ataque, Lamine Yamal.