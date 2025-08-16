Histórico de LaLiga defiende a Salomón Rondón tras fallar el penal

Suscríbete a nuestros canales

El esperado regreso de Salomón Rondón al fútbol español con el Real Oviedo tuvo un sabor amargo. En su debut con el equipo, el delantero no solo vio a su equipo caer derrotado ante el Villarreal, sino que también falló un penal crucial cuando el partido se encontraba igualado 0-0, lo que marcó un inicio bastante negativo para el "Gladiador".

Sin embargo, en el fútbol, el apoyo de los compañeros puede cambiarlo todo. No pasó mucho tiempo para que una leyenda de LaLiga, su nuevo compañero y viejo conocido Santi Cazorla, saliera a brindarle su respaldo en redes sociales.

El experimentado mediocampista publicó una fotografía junto al atacante venezolano con un mensaje de aliento que resonó entre los aficionados del Oviedo:

"Nos vas a dar muchas alegrías"

"Nos vas a dar muchas alegrías, animal, yo también he fallado penaltis. Siempre unidos, ese tiene que ser nuestro fuerte para conseguir el objetivo", escribió Cazorla, demostrando la camaradería y el liderazgo que lo caracterizan.

Este gesto de apoyo es especialmente significativo, ya que no es la primera vez que ambos jugadores comparten vestuario. Santi Cazorla y Salomón Rondón coincidieron en el Málaga en 2012, una etapa en la que ambos tuvieron un rol importante. Esta historia compartida añade un valor extra al mensaje del español, quien sabe mejor que nadie el potencial de "Salo".

El respaldo de Santi Cazorla llega en un momento clave para el delantero, que ahora tiene la oportunidad de dejar atrás el amargo debut y centrarse en el futuro. La afición del Real Oviedo confía en que Salomón Rondón, con su experiencia y calidad, será una pieza clave para el equipo en la lucha por la permanencia.