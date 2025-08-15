Así falló Salomón Rondón un penal en su regreso a La Liga de España (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El delantero venezolano inició con trago amargo su regreso a La Liga de España, tras fallar un penal en el duelo entre Villarreal y Real Oviedo al minuto 13 del compromiso.

El ariete de la Vinotinto se hizo cargo del lanzamiento, después del fallo del guardameta Luiz Júnior que se llevó por el medio a Luka Ilic en una indecisión defensiva con su compañero Juan Foyth.

Sin embargo, el portero se repuso de su equivocación y en el duelo contra el criollo se impuso, primero al adivinar el sitio del cobro del 'Gladiador' y luego atajarse su cobro.

+ Noticia en desarrollo