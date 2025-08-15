¿Cómo le fue a los venezolanos en su debut en la Liga Española?

Suscríbete a nuestros canales

La primera jornada de LaLiga 2025-2026 dejó un sabor agridulce para dos de los referentes del fútbol venezolano: Yangel Herrera y Salomón Rondón.

Ambos tuvieron la oportunidad de ser titulares con sus respectivos equipos, pero no lograron marcar la diferencia ni ayudar a sus clubes a conseguir la victoria. El debut en la nueva temporada no fue el esperado y pone la lupa sobre el desempeño de ambos.

Yangel estuvo muy impreciso

Por el lado de Yangel Herrera, su regreso a la titularidad con el Girona frente al Rayo Vallecano no fue el que hubiese deseado. A pesar de los grandes destellos de calidad que ha mostrado en temporadas pasadas, en esta ocasión el centrocampista no pudo imponer su habitual poderío en la mitad de la cancha.

De acuerdo con datos de Sofascore, la precisión de sus pases fue del 61%, un porcentaje bastante bajo. Aunque ganó seis duelos defensivos (tanto por tierra como por aire), perdió la posesión en 10 ocasiones, evidenciando la falta de fluidez en su juego. Su actuación le valió ser sustituido en el minuto 70.

"Salo" falló un penal

Mientras tanto, Salomón Rondón tuvo un debut aún más complicado. El delantero disputó sus primeros 63 minutos oficiales con el Real Oviedo en la derrota 2-0 contra el Villarreal.

El encuentro estuvo marcado por una jugada clave protagonizada por el propio "Gladiador". Con el partido aún 0-0, tuvo en sus pies la oportunidad de abrir el marcador desde el punto de penal, pero falló el cobro.

Este error tuvo un impacto directo en la moral del equipo, que posteriormente vio cómo el "Submarino Amarillo" se adelantaba y se llevaba la victoria. Su desempeño general fue calificado con una baja puntuación de 6.0 por Sofascore.

Con el rendimiento ofrecido por Yangel Herrera y Salomón Rondón ahora todas las miradas de los aficionados venezolanos se van con Jon Aramburu, quien aún debe jugar con la Real Sociedad en esta primera jornada contra Valencia CF.