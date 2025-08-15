El 'Bocha' responde a las críticas: "Se me exige más que a cualquier otro"

Suscríbete a nuestros canales

En esta parte final de las Eliminatorias Sudamericanas, han surgido múltiples críticas sobre el bajón de rendimiento que tuvo la Vinotinto, luego de la Copa América, donde fueron eliminados por Canadá en la tanda de penales.

La mayoría de esas críticas iban dirigidas a Fernando Batista, quien durante diversas conferencias de prensa mostró su descontento. Sin embargo, el seleccionador argentino siempre mantuvo la confianza en sus jugadores e incluso, respondía ante las comparaciones con otros técnicos de la Vinotinto.

¡No le gusta las comparaciones!

"Los datos están ahí, se me exige más que a cualquier otro entrenador. Durante el primer año generamos mucha expectativa e ilusión, yo les dije a los jugadores que quería llegar a los últimos dos partidos con posibilidades de clasificación y hoy estamos en ese escenario", explicó.

Por otro lado, los entrevistadores del "Mundo es un Balón" también le preguntaron sobre las polémicas declaraciones que ofreció en las ruedas de prensa, dejando frases que no fueron bien recibidas por la hinchada criolla.

¿Son soberbias sus declaraciones?

Inmediatamente, Fernando Batista se defendió y aceptó todas las críticas constructivas que pueda recibir. "Mi intención no es ser soberbio, después de un partido uno puede estar enojado y triste cuando no se da el resultado".

"Las críticas uno las acepta siempre. Las que sean con buena intención y constructivas, siempre hay que escucharlas", aseguró.

Asimismo, confesó que el apoyo de todos sus jugadores ha sido fundamental para mantener la calma en este momento crucial, "Me han criticado desde que yo decía que estaba tranquilo. El apoyo de los muchachos, cuando no tuvimos un buen post-Copa América me dejaba tranquilo".