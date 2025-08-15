Así fue el primer partido de Salomón Rondón en La Liga 2025-26 (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El delantero venezolano, Salomón Rondón, inició su recorrido oficial en La Liga de España en su edición 2025-26. El criollo fue titular con el Real Oviedo, en la visita a Villarreal en el Estadio la Cerámica.

El nombre del criollo dio de qué hablar en el partido, luego de que al minuto 13 tuviera desde sus botas la oportunidad de anotar el primer gol de su equipo en la máxima categoría y un tanto que pudo haber quedado en la historia al ser también el primero después de 24 años fuera de primera división.

Sin embargo, el vinotinto no pudo cambiar por gol esa definición ante el guardameta Luiz Júnior, quien adivinó que el 'Gladiador' iba a rematar a su lado derecho.

Esa misma atajada le sirvió al portero para reponerse de su equivocación inicial, después de fallar al llevarse por delante a Luka Ilic en una indecisión defensiva con su compañero Juan Foyth.

Los números de Salomón Rondón ante Villarreal

El ariete de la Vinotinto estuvo en campo durante 63' minutos y, más allá de su fallo en los once pasos, dejó otros registros en este regreso a España.

Por ejemplo, según datos obtenidos de portales como Sofascore, el criollo fue puntuado con un seis, al tiempo que dejó dos regates exitosos de tres intentados, tres duelos ganados en el suelo de cinco realizados, tres disputas aéreas de cuatro, 10 posesiones pérdidas, una falta obtenida y una infracción cometida.

En relación a su acierto en el pase su porcentaje fue del 53% en los 8 pases acertados que logró de 15 ejecutados. El atacante no influyó demasiado en ataque, después de una baja actuación también del bloque completo del equipo.

Justamente, al momento que Salomón Rondón abandonó el terreno de juego, los suyos estaban abajo 2-0 en el parcial, unos tantos del Villarreal que llegaron poco tiempo después del penal errado por el criollo (29' y 36').