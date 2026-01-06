Miguel Bosé atravesó doloroso accidente que afectó su salud física y emocional

Suscríbete a nuestros canales

Hace años el cantante y compositor Miguel Bosé vivió un fuerte accidente, que lo llevó a permanecer por un tiempo sin movilizarse y enfrentar una terrible depresión, de la cual hoy recuerda con mucha nostalgia. En una reciente entrevista habló de toda la complicada situación.

Doloroso accidente

En la conversación con “Mega” de Chile, aseveró que lo complicado llegó cuando no solo tuvo que enfrentar los traumas del accidente en la espalda, sino el impacto emocional que comenzó a vivir por dejar de comer, mal dormir y hasta pesadillas.

“Fue debido a un antiguo accidente de coche. Con el tiempo, entre tanto viaje, mal comer, mal descansar y todo lo que se junta. La espalda se partió y dijo hasta aquí”, comento con profunda nostalgia.

El intérprete de grandes éxitos como “Amanda bandido”, “Si tú no vuelves” y “Morena mía”, indicó que en el proceso para recuperar su salud le valió múltiples intervenciones que lo hizo alejarse de la música, conciertos y la vida personal tranquila que tenía con su familia.

Comento que fueron meses en una cama, pensando que jamás saldría adelante: “Fue un año de muchas dudas y de no poder trabajar, de estar en la cama. Caí en una depresión muy Fuerte”, mencionó.

Daños al leer la prensa

Miguel recordó que uno de los momentos más complicados del proceso fue leer muchas informaciones falsas en los medios de comunicación como que tenía sida.

“Me mataron varias veces, me inventaron enfermedades, me inventaron sida. El no poder hablar durante varios años me permitió ser mucho más consciente de lo que me rodea”, destacó.

El artista de 69 años se prepara para dar un show por todo lo alta en El Festival de Viña del Mar en Chile, donde entonará al público de la Quinta Vergara los éxitos más grandes de su carrera.