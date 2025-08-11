MLS: Luis Fernando Muriel vapulea a un Inter Miami sin Messi

Suscríbete a nuestros canales

Para cerrar una nueva jornada de acción en la Major League Soccer, el Inter Miami y el Orlando City se enfrentaron este domingo en el Exploria Stadium de Florida por el llamado 'Clásico del Sol' entre los dos equipos de ese estado.

Tras una buena participación en la Leagues Cup, la escuadra rosada buscaba sumar en un duelo donde no contó con Lionel Messi, quien se encuentra recuperándose de su lesión. Sin embargo, sufriría una contundente goleada.

El triunfo de 'Los Leones' tiene sabor colombiano, siendo la gran figura el atacante Luis Fernando Muriel, quien abrió el marcador a los dos minutos de juego después de recibir una asistencia de Martín Ojeda.

Si bien 'Las Garzas' lograron igualar con el tanto de Yannick Bright a los cinco minutos de partido, para el segundo tiempo, el colombiano sería nuevamente asistido por Ojeda para duplicar la ventaja después de llevarse a los defensores y definir sin ángulo.

La asociación entre Muriel y Ojeda fue clave en este choque. Para la tercera anotación, la fórmula sería aplicada a la inversa, pues el primero asistió al segundo y este logró clavar el balón del mismo lado donde se encontraba el arquero.

Mario Pasalic sentenciaría la goleada por cuatro a uno del elenco violeta en casa, que escala hacia el cuarto lugar de la Conferencia Este con cuarenta y cuatro puntos, mientras que 'Las Garzas' bajan a la sexta plaza con 42.