Finales: la deuda pendiente de Mohamed Salah (+dato)

Dicen que los grandes jugadores se crecen en los momentos decisivos, no obstante, ese no ha sido el caso de Mohamed Salah, quien tiene una gran deuda pendiente en las finales.

El extremo egipcio es una leyenda del Liverpool y siempre resalta con su brillante manera de jugar al balompié, pero en sus últimas 13 finales por copa, queda en evidencia su falta de contundencia en duelos importantes.

El Liverpool pierde la Community Shields en penales:

El inicio oficial de la zafra 2025-2026, para el Liverpool fue un poco agridulce, motivado a que perdieron la Community Shields en la tanda de penales contra el Crystal Palace, sin embargo, las nuevas adquisiciones del club hicieron un gran trabajo.

De hecho, los dos tantos en el tiempo reglamentario fueron anotados por Ekitike y Frimpong, dos piezas que se estrenaron este domingo. Pero, la otra parte negativa, es que estrellas como Salah no brillaron.

Mohamed Salah sigue quedando en deuda en las finales:

De hecho, esta no es la primera vez que Mohamed no puede anotar en un juego decisivo, motivado a que en las últimas 13 finales más recientes que ha disputado con los "Reds", incluyendo todas las competiciones, solamente hizo gol en dos y ambos fueron por la vía del penalti.

2017 AFCON: no marcó

2018 UCL: no marcó

2019 UCL: anotó de penal

2019 Super Cup: no marcó

2019 Mundial Clubes: no marcó

2021 AFCON: no marcó

2022 Community Shield: marcó de penal

2022 FA Cup: no marcó

2022 UCL: no marcó

2022 EFL: no marcó

2025 EFL: no marcó

2025 Community Shield: no marcó.

Aunque de esas últimas 13 finales, el Liverpool ganó siete, ese número de trofeos pudo ser mayor si el delantero egipcio hubiese sido más determinante.