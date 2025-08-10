MLS: Resultados de la jornada de este sábado 9 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

La Major League Soccer sigue dejando diversas emociones con cada uno de sus partidos, especialmente estos que se disputan en sus últimos meses de temporada regular, donde los equipos luchan por un puesto en Play-offs.

Este sábado se disputaron nueve encuentros correspondientes a la jornada número veintiséis, donde hubo varios empates, como aquel entre Philadelphia Union y Toronto, entre Atlanta United y Montréal, Chicago Fire y LAFC o Austin FC y Houston Dynamo.

En contraparte, New England venció a DC United, así como St. Louis lo hizo con Nashville, Dallas con Portland Timbers, San José con Vancouver o San Diego con Kansas City para mantenerse en el liderato de la Conferencia Oeste.

Resultados - 9 de agosto de 2025