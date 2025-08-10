Premier League: El Newcastle "baja de la nube" a Alexander Isak (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Uno de Los delanteros que dejó mejores sensaciones durante la temporada anterior, fue Alexander Isak, quien aparentemente quiere dar el paso definitivo a un club élite y por lo tanto, ya le informó al Newcastle que no quería continuar con ellos.

El sueco llegó al club inglés desde la campaña 2022-2023 y desde entonces, no ha hecho más que subir su valor. Algo que queda en evidencia con su registro de dianas en el campeonato anterior.

¿Cuántos goles anotó Alexander Isak en la campaña pasada?

Después de marcar 22 dianas en la zafra 2023-2024, el espigado delantero centro se inspiró en el campeonato previo, con un total de 27 tantos y su mayor registro fue en el torneo local con 23.

Mientras que en la EFL cup sumó tres anotaciones y en la Champions League marcó otro gol, en cinco desafíos. De esa forma, Isak se dio a conocer a nivel europeo, motivado a que su nombre no era tan escuchado.

¿Alexander Isak se quiere ir del Newcastle?

Ese sobresaliente rendimiento de Isak, provocó el interés de varias franquicias top en el viejo continente, principalmente del Liverpool, los actuales campeones de la Premier League, quienes llegaron a ofrecer hasta 65 millones de euros, pero fueron rechazados.

Por ese motivo, Alexander dejó en evidencia su descontento y pidió ser transferido, pero de acuerdo al periodista Luke Edwards, el Newcastle se decantó por no aceptar ninguna oferta por este atacante de 25 años, lo que cerraría las puertas de cualquier traspaso, si se logra confirmar.