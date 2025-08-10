David Martínez pide minutos con la Vinotinto tras gran actuación en MLS

Suscríbete a nuestros canales

En una nueva jornada de acción por la Major League Soccer, Los Angeles FC se encuentra jugando contra el Chicago Fire en el Toyota Park de Illinois, donde ambos equipos se encuentran empatando a un gol.

La escuadra local lo ganaba en los primeros minutos con el tanto de Carlos Terán. Sin embargo, Ryan Hollingshead puso el empate de cabeza al poco tiempo. ¿Quién mandaría el centro? El venezolano David Martínez.

El anzoatiguense de diecinueve años de edad está tomando cada vez mayor protagonismo en el once titular, tal como lo ha demostrado en la Leagues Cup, donde convirtió tres goles para meter a su equipo en los cuartos de final.

¿Bocha lo volverá a llamar?

Con seis tantos y dos asistencias en la presente temporada, la joven promesa venezolana está recuperando su confianza en un punto clave para la selección nacional, que jugará sus últimas dos fechas de eliminatorias mundialistas.

Si bien no tuvo una buena participación en la anterior jornada ante Uruguay, Martínez espera convencer a Fernando 'Bocha' Batista para que lo tome en cuenta nuevamente en los partidos cruciales ante Argentina y Colombia.