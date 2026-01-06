La trayectoria impecable de Rebel's Romance lo confirma como digno candidato al Eclipse Award

Suscríbete a nuestros canales

El recuerdo de 2022, año en que Rebel's Romance ganó su primera Longines Breeders' Cup Turf, parece lejano. Sin embargo, el pasado noviembre, el castrado estuvo a punto de conseguir su tercera corona.

En un artículo publicado por Marcus Hersh en drf.com, se destaca que solo un brillante final del desconocido Ethical Diamond impidió que Rebel's Romance, de 7 años, lograra su tercer título consecutivo en la Breeders' Cup, repartido en cuatro años. Segundo en su tercera Breeders' Cup Turf, el ejemplar demostró ser un caballo de carreras de primera clase y un digno campeón.

Un Purasangre Inusual

Este increíble castrado, criado para la operación Godolphin del jeque Mohammed al-Maktoum, es inusual en muchos sentidos. Rebel's Romance pasa gran parte del año en el corral de entrenamiento del preparador Charlie Appleby en Inglaterra, pero solo fuera de Gran Bretaña alcanza su máximo nivel.

Comenzó su carrera hace cinco octubres con dos victorias en pistas inglesas. Luego invernó en Dubái. Es fácil olvidar que el castrado, donde corrió en tierra, ganó el Derby de los Emiratos Árabes Unidos de 2021.

Tras dos actuaciones decepcionantes en tierra el invierno siguiente en Dubái, Rebel's Romance inició el meollo de una carrera larguísima y extraordinariamente robusta. Pasó al césped. Ganó un par de carreras inglesas sin mayor trascendencia. Conquistó su primer Grupo 1 en Alemania y luego su primera Breeders' Cup Turf en Keeneland.

Resurgimiento y Dominio Internacional

Al año siguiente, Rebel's Romance pareció, francamente, acabado. Terminó séptimo en el Sheema Classic. Ese mismo verano, en Saratoga, se topó con los talones y perdió a su jinete. Un cuarto puesto un par de meses después no tuvo excusa.

Sin embargo, Rebel's Romance en 2024 fue impresionante, su mejor versión. Ganó Grupos 1 en Dubái, Hong Kong y Alemania antes de volver a tocar la campana de la Breeders' Cup Turf en Del Mar.

Aunque el purasangre de 7 años perdió algo con su recta final en 2025, aun así lanzó calor. De vuelta en Estados Unidos, Rebel's Romance ganó el Joe Hirsch Turf Classic por 3 1/2 cuerpos sin apenas sudar.

Rebel's Romance, un gigante, prospera en pistas de hierba amplias y de galope, es decir, pistas que no se parecen en nada al estrecho óvalo de Del Mar. No importa. En cualquier pista plana del mundo, Rebel's Romance puede con todo. Corrió su carrera el 1 de noviembre en la Breeders' Cup y, en la recta final, se le habría dado como ganador.

Candidato Sólido al Eclipse: 2025 Machos en Grama

Rebel's Romance demostró un desempeño formidable en el ocaso de su temporada. Ganador de 20 carreras alrededor del mundo en 30 actuaciones, el purasangre de 7 años no logró cerrar el trato en su última salida, pero su trayectoria habla por sí misma. Su campaña global, su robustez y su dominio en múltiples superficies le aseguran un lugar. Es, sin duda, un caballo formidable y un digno finalista del prestigioso premio Eclipse.