Al reverendo galope: Rebel's Romance conquista el Joe Hirsch Turf Classic (G1)

La edición 2025 del Joe Hirsch Turf Classic Stakes (G1), se disputó a la altura de la quinta carrera del meeting Belmont At The Big A en el óvalo circuito de Aqueduct, en distancia de 2.400 metros para pista de grama y con un premio a repartir de $500.000.

En principio la nómina era de siete ejemplares de tres y más años, pero en vista que hubo dos retirados, pues quedó en cinco competidores.

Rebel’s Romance: Victoria Joe Hirsch Turf Classic Belmont At The Big A Aqueduct

Tal como se informó esta misma semana, a través de este medio digital sobre las nominaciones para este Graded Stakes del dos veces ganador de la Breeders’ Cup Turf, el zaino irlandés Rebel's Romance y su compañero de cuadra El Cordobés, ganador del Sword Dancer el pasado mes de agosto.

Al momento de darse la partida, el favorito Rebel’s Romance (número 3), conducido por el “jinete volador” Lanfranco Dettori y presentado por Charlie Appleby para los colores del Godolphin LLC, se mantuvo cerca del puntero Redistricting (GB) (número 2) y alineado con su compañero El Cordobés (IRE) (número 1).

Cuando pasaban los 400 metros en 24’’78, el conducido por el italiano Dettori avanzó para cazar al puntero británico Redistricting y en plena recta de enfrente lo alcanzó para comandar la prueba selectiva en 49’’26 para los 800 metros.

Así se mantuvo el pupilo del Godolphin LLC con parciales de 1.38’’69 para la milla y 2.02’’50 para 1 1/14 milla (2.000 metros) hasta que cruzó el espejo en tremendo galope. El tiempo final fue para 2.25’’72 para el recorrido de una milla y media (2.400 metros).

Con esta victoria, el presentado por Appleby suma su vigésima victoria en 29 presentaciones y abonó dividendo de $3,28 a ganador, $2,62 el placé y $2,10 el show.