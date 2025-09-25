Confirmado: Conoce quién será el nuevo jockey del mejor caballo de Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Tras conocer esta misma semana, la noticia sobre la rodada del jinete mexicano Brian Hernandez Jr. (ganador del Kentucky Derby (G1) y jinete oficial de la yegua campeona Thorpedo Anna) en Churchill Downs donde fue hospitalizado y posteriormente conocer sobre su estado de salud, el destacado entrenador Kevin McPeek ofreció una entrevista la mañana de este miércoles 23 de septiembre, a través del canal de YouTube de Fanduel Racing TV acerca del anuncio que un reconocido jinete será el encargado de conducir a su presentada Thorpedo Anna.

Flavien Prat: Cambio de Monta Thorpedo Anna

En dicha entrevista, el entrenador McPeek anunció a la periodista Andie Biancone que el jinete que conducirá a la ganadora del Eclipse Award en la categoría Caballo del Año 2024 será nada más que el francés Flavien Prat.

El anuncio sobre el jinete Prat se hizo oficial debido a los dos importantes compromisos que tendrá con la ejemplar que entrena McPeek. El equipo de la yegua tomó la decisión de asegurar su participación en estas carreras clave.

El primero será en el Spinster (G1) a realizarse el día domingo 05 de octubre en Keeneland y luego la Breeders’ Cup Distaff (G1) que tendrá lugar el día sábado 1ro de noviembre en el óvalo Del Mar.

El trainer comentó: "Si todo va bien, montará su Spinster y Distaff".