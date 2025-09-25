Polémica por el heroísmo: Empresario de apuestas cuestiona la acción de Mychel Sánchez en Parx Racing

Suscríbete a nuestros canales

El mundo hípico todavía digiere el insólito suceso ocurrido la tarde de este miércoles, donde el jinete venezolano Mychel Sánchez realizó una maniobra extraordinaria para auxiliar a su colega, Abner Adorno, quien sufrió un serio percance a bordo de su caballo.

La acción de Sánchez, que priorizó la vida de su compañero por encima de la competencia, detonó una ola de reacciones que va desde la admiración hasta la crítica por la interrupción de la carrera.

Sánchez: Más Allá del Ganar Venezolano Cuestionado

Mychel Sánchez, un profesional con trece campañas ininterrumpidas y un impresionante récord de 1.742 triunfos de por vida, demostró su calidad humana. Mientras corría la séptima válida, el criollo desvió su trayectoria para contrarrestar la velocidad del ejemplar de Adorno, quien se encontraba en peligro evidente.

La actuación de Sánchez se consolidó como un acto de compañerismo en un deporte marcado por la rivalidad. Su intervención fue decisiva para evitar una tragedia mayor, confirmando su reputación como un jinete completo, que siempre corre para ganar, pero con una ética inquebrantable.

El Cuestionamiento de la Industria: Park Racing Jinetes

Sin embargo, el gesto heroico no convenció a toda la industria. Michael Dempsey, Cofundador y director de operaciones de la casa de apuestas Iron Bets, cuestionó la acción a través de su cuenta personal de (X), al poner el foco en el impacto económico de la carrera.

"Felicitaciones a Sánchez por intentar ayudar a su compañero jinete. Olvidemos que no le pagan por ser escolta, sino jockey, y que hay literalmente más de $100,000 en apuestas en la carrera. ¿Qué diablos está pasando en este deporte últimamente?"

El comentario de Dempsey confrontó la ética deportiva con la responsabilidad económica del jockey, abriendo una discusión sobre los límites del compañerismo y la seguridad en un espectáculo que mueve grandes sumas de dinero en cada carrera. La pregunta que queda en el aire es si la seguridad debe prevalecer siempre, incluso cuando compromete el resultado y las apuestas del día.