El argentino Full Serrano regresa para buscar un cupo a la Breeders' Cup Classic

Suscríbete a nuestros canales

El Goodwood Stakes (G1) por $300,000 que se disputará el sábado en Santa Anita contará con un grupo de siete competidores que incluye al actual campeón de la Breeders' Cup Dirt Mile, Full Serrano; además de First Mission y tres rivales del entrenador Bob Baffert. Estos lucharán por una plaza en la Breeders' Cup Classic de este año y por el prestigioso premio de Grado 1.

Breeders’ Cup: Santa Anita ofrece un cupo para la máxima gesta para campeones

Full Serrano, con la preparación de John Sadler y el dueño Hronis Racing, competirá solamente por segunda ocasión desde que ganó inesperadamente la Breeders' Cup Dirt Mile en Del Mar el año pasado. Full Serrano, después de 10 meses de inactividad, volvió el 1 de septiembre en Del Mar y ganó una carrera por 7 cuerpos en una milla. El jinete Juan Hernández montó a Full Serrano por primera vez en una notable remontada y el sábado tendrá otra oportunidad de correr.

Criado en Argentina, Full Serrano comenzó su carrera en su país natal antes de ser importado el año pasado. Ganó su primera carrera en Estados Unidos en agosto, antes de terminar segundo por poco en el Pacific Classic (G1), ambas en Del Mar. Sadler planeaba entonces que Full Serrano participara en esta carrera, entonces conocida como la California Crown, con la vista puesta en la Breeders' Cup Classic. Sin embargo, una enfermedad obligó a Full Serrano a perderse un tiempo vital de entrenamiento, y Sadler finalmente optó por la Breeders' Cup Dirt Mile.

Full Serrano, un caballo de 6 años hijo de Full Mast, que tiene un récord general de 7 primeros, 5 segundo y 2 terceros en 18 presentaciones con $846,423 en ganancias.

Sus rivales, First Mission, del Godolphin entrenador por Brad Cox llega con un récord de 6 victorias en 14 presentaciones con más de $2.2 millones en ganancias. En tres carreras este año, First Mission ganó el Oaklawn Handicap (G2), el Stephen Foster (G1) en Churchill Downs; y más recientemente, quedó segundo por tres cuartos de cuerpo en el Philip I. Iselin (G3), en Monmouth Park el 16 de agosto.

Gaming, subcampeón de la Breeders' Cup Juvenile del año pasado, obtuvo su única victoria del año en junio en la Affirmed Stakes en Santa Anita. Más recientemente, el hijo de Game Winner, quedó tercero de su compañero de cuadra, Citizen Bull, en la Shared Belief Stakes.

Completan la nómina; Privman, Nevada Beach, Express Train y Ultimate Gamble.