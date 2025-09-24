Jinete venezolano podría ser el piloto del ganador del Kentucky Derby este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Después de que Brian Hernández Jr. sufrió varias lesiones en una caída en Churchill Downs el 21 de septiembre, el entrenador Kenny McPeek, no podrá contar con él. Hernández tenía que montar a Mystik Dan, el caballo ganador del Derby de Kentucky, en la carrera Lukas Classic Stakes (G2) que se llevaría a cabo el sábado en Churchill Downs.

Cambios de montas importantes

En una entrevista que tuvo lugar el miércoles por la mañana en FanDuel TV, McPeek le comunicó a Andie Biancone que Flavien Prat montará a Thorpedo Anna tanto en el G1 Spinster, que se celebrará el 5 de octubre en Keeneland, como en el Breeders' Cup Distaff, que tendrá lugar el 1 de noviembre en Del Mar.

McPeek le comunicó a Biancone que "si todo va bien, montará su Spinster y Distaff", e indicó que el caballo actual del año ya no está siendo considerado seriamente para el Breeders' Cup Classic.



McPeek le dijo a Biacone: "La decisión se tomará la mañana del Lukas Classic, sobre el caballo Mystik Dan". “Voy a ver si alguien se retira del Lukas y si hay opciones. Lo más probable es que Francisco Arrieta lo monte si no se retiran. Hay algunos jinetes que me interesan con un compromiso de dos carreras para volver a la Breeders' Cup Dirt Mile.